Real Madrid, cessioni da record

Se da un lato, il Real Madrid sta acquistando molto, dal'altro grande attenzione anche sul fronte cessioni. Con Kovacic e Marcos Llorente, sono già stati incassati 85 milioni che, presto, diventeranno 165, grazie agli addii di James Rodriguez (40), Theo (20) e De Tomas (20).

Negli ultimi anni, come rivelato da As, i blancos hanno raggiunto il proprio record, a livello di incasso dalle cessioni, durante la scorsa estate, con 130 milioni di euro. La sensazione è che tale primato verrà presto superato. Da ricordare che il Real Madrid sta provando anche a cedere gente come Bale, Ceballos e Keylor Navas.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 07:40