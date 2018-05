Real Madrid choc: clamoroso annuncio di Zinedine Zidane

Zinedine Zidane ha annunciato a sorpresa il suo addio al Real Madrid. Il tecnico francese ha indetto una conferenza stampa straordinaria giovedì mattina, in cui ha reso nota la sua decisione di lasciare il club che da tre anni regna incontrastato in Europa.

Zidane ha comunicato la sua decisione in un incontro segreto con il presidente Florentino Perez, spiegandogli di non avere più intenzione di continuare ad allenare allo stadio Santiago Bernabeu.

"Ho deciso di non continuare sulla panchina del Real Madrid. Ho voluto parlare con Florentino per spiegare i miei motivi. E' un momento duro e importante. Questa squadra deve continuare a vincere e per questo ha bisogno di un cambio in panchina. Parlo di altre metodologie di lavoro, per questo ho preso questa decisione. Voglio bene a questa squadra e al presidente, a cui sarò grato per sempre, ma oggi per me e per la squadra è giusto cambiare. Per questo ho scelto di non continuare", sono le sue parole.

"Per molti non può avere senso, ma per me era il momento di cambiare, sia per me che per i giocatori. Dopo 3 anni era la decisione più giusta. Ripeto, capisco i dubbi. Io però voglio solo ringraziare i tifosi e i giocatori che mi hanno sempre appoggiato. In una stagione ci sono momenti complicati e i fischi ci possono stare, lo capisco visto che siamo il Real Madrid. Io però li ringrazio per tutto, non solo loro ma anche le persone che lavorano nel club dagli uffici ai magazzinieri fino ai dottori".

Una scelta che sconvolge totalmente il mercato delle panchine: l'ambitissimo posto da tecnico dei blancos è ora vacante (favorito per la successione Mauricio Pochettino, attualmente al Tottenham), e anche Zizou si metterà in caccia di una big.

L'addio di Zidane potrebbe preludere anche alla partenza di Cristiano Ronaldo, che decreterebbe definitivamente la conclusione di un ciclo pazzesco del Real, vincitore di tre Champions League consecutive.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 13:30