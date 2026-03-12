Virgilio Sport
Real Madrid-City, moviola: Mariani e Di Bello show, Donnarumma furioso con l'arbitro, cosa gli ha urlato

La prova dell’arbitro Mariani al Santiago Bernabeu per l’andata degli ottavi di Champions League analizzata al microscopio, due gli ammoniti

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Criticati in patria, apprezzati all’estero: bizzarro destino per i fischietti italiani. Anche al Bernabeu Mariani non sbaglia niente e con lui Di Bello e Chiffi al Var. Vediamo cosa è successo in Real-City.

Real-City, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo tempo caratterizzato dalla tripletta di Valverde che annichilisce il City. Regolari tutti e tre i gol. Al 56′ Vinicius si invola su un lancio di Arda Guler, si presenta davanti a Donnarumma e viene sgambettato dal portiere: Mariani indica il dischetto e ammonisce Gigio. Il portiere la prende malissimo ed urla a Mariani: “Fate i fenomeni, perché fate i fenomeni?” poi però neutralizza il tiro dagli 11 metri di Vinicius. All’82’ giallo per Ait-Nouri, che ha commesso fallo sul neo entrato Miguel Angel. Finisce 3-0 per il Real.

Chi è l’arbitro Mariani

43 anni Maurizio Mariani, la scelta per Real-City, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano.

I precedenti tra le due squadre

Nei 15 precedenti tra le due squadre perfetta parità con 5 vittorie a testa e cinque pareggi.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Marchetti IV uomo, Di Bello al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Donnarumma, Ait-Nouri.

