Real Madrid, clamoroso retroscena sull'addio di Zidane

C’è un clamoroso retroscena dietro l’addio di Zinedine Zidane al Real Madrid.

Secondo quanto riportato da As, il tecnico francese avrebbe avuto un’accesa discussione con un suo giocatore durante l’ultima giornata di campionato contro il Villarreal.

Tutto nasce dalla decisione di Zizou di schierare in porta il figlio Luca e non il secondo Kiko Casilla. Il numero uno ex Espanyol – si legge – non avrebbe digerito la scelta dell’allenatore perchè, così facendo, non sarebbe riuscito a raggiungere un bonus legato alle presenze pari a 600.000 euro. Secondo alcuni media spagnoli, al termine del match Casilla si sarebbe lanciato verso il tecnico cercando di colpirlo. Provvidenziale l’intervento dei compagni di squadra e di alcuni membri dello staff che avrebbero allontanato il giocatore.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 18:10