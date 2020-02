Real Madrid, complicato il rinnovo di Sergio Ramos

Secondo quanto riportato da AS, il rinnovo del contratto di Sergio Ramos, in scadenza nel giugno del 2021, non sarebbe tanto certo. Il prossimo 30 marzo, il capitano del Real Madrid compirà 34 anni e il Real Madrid non pare tanto dell'idea di garantirgli un accordo di più anni.

Il centrale difensivo ha dichiarato di voler, più volte, ritirarsi con la casacca dei blancos. Da non escludere che possa accettare un rinnovo annuale ma attenzione alle proposte che arriveranno da altri top club. Possibile interesse anche da società italiane.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 07:47