Antonio Conte balza in pole per la panchina del Real Madrid.

Le tante difficoltà incontrate da Florentino Perez per ingaggiare un tecnico di primissima fascia come Allegri, Klopp o Pochettino, hanno portato il tecnico italiano ad essere tra il candidato principale per il post Zidane.

Conte deve però prima liberarsi dal Chelsea che ha già un accordo con il tecnico Blanc per la prossima stagione.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 23:35