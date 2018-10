Real Madrid devastato dal Barcellona, in arrivo Antonio Conte

Se doveva essere l’ultima spiaggia, l’esito non lascia spazio a interpretazioni o giustificazioni. Il Real Madrid tre volte campione d’Europa nelle ultime tre stagioni si è dissolto ed anche se si sta parlando del club più titolato del continente la soluzione è sempre la stessa, quella usata anche nelle società di provincia a ogni latitudine del mondo: il cambio di allenatore. Il 'Clasico' della decima giornata di Liga è un massacro per la squadra di Lopetegui, che perde 5-1 e sprofonda a -7 dal Barcellona. Per i 'Blancos' è la sesta sconfitta stagionale tra tutte le competizioni, che certifica la deriva di Sergio Ramos e compagni, travolti già dopo mezzora e timidamente rientrati in partita in avvio di ripresa grazie a Marcelo e al palo colpito da Modric.

Già, il brasiliano e il croato, unici campioni e leader, più di un Sergio Ramos travolto dalla furia di Luis Suarez, autore di una tripletta, cui ha provato ad aggrapparsi una squadra privata della personalità, oltre che dei gol, di Cristiano Ronaldo, la cui partenza si è rivelata un macigno cui non hanno saputo trovare un rimedio né il gruppo né lo stesso Lopetegui, il cui destino è segnato: Lunedì mattina fissato un incontro con Antonio Conte, che ha già risolto il contratto con il Chelsea e al quale Perez chiede di salvare la stagione e magari inseguire il sogno della quarta Champions consecutiva: si cercherà un accordo per un triennale, l'alternativa è il traghettatore Santiago Solari, tecnico della squadra B, fino al termine della stagione.

In verità anche il Barcellona aveva un’assenza abbastanza importante, seppur temporanea, quella dell’infortunato Messi, ma la super-sfida, pure senza la Pulce, è stata un trionfo per la squadra di Valverde, anche inatteso nelle proporzioni . Per trovare un tracollo simile per il Real bisogna risalire allo storico 0-4 del 2015, al 'Bernabeu', che condannò Benitez, esonerato poi a gennaio, mentre in trasferta la mente va al 5-0 del novembre 2010, con José Mourinho sulla panchina del Madrid.

La partita è di fatto un monologo del Barça, in vantaggio dopo dieci minuti grazie a Coutinho, mentre al 30’ Suarez raddoppia su rigore procurato da Varane. Il guizzo di Marcelo al 53’ e il palo di Modric tre minuti dopo sono solo un’illusione per Lopetegui, che resta in partita per altri dieci minuti prima di crollare sotto i colpi di Suarez, a segno altre due volte per una storica Tripletta, e anche di Vidal, che completa la festa su invito di Dembélé. E in fondo anche il fatto che l’ultimo gol della gestione Lopetegui, che ne ha imbarcati 14 nelle prime nove giornate, sia stato segnato da un fedelissimo di Conte può essere letto come un segnale…

SPORTAL.IT | 28-10-2018 19:15