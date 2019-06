Real Madrid, e due: ecco Hazard

Il Real Madrid ha fretta di cancellare l’ultima, disastrosa stagione e allora ecco già due colpi di mercato ufficializzati. Dopo Luka Jovic dall’Eintracht Francoforte è fatta anche per Eden Hazard, acquisto peraltro già nell’aria da tempo.

Il fantasista belga ha firmato un contratto di cinque anni e lascia il Chelsea dopo sette stagioni in cui ha vinto due Premier e due Europa League affermandosi come uno dei calciatori più forti al mondo grazie anche all’ottimo Mondiale di Francia nel 2018 disputato con il Belgio, chiuso al terzo posto.

Non ufficiali le cifre del trasferimento: in Spagna si parla di circa 100 milioni di euro più una parte di bonus che possono far lievitare il prezzo fino a 120.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 23:44