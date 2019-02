Real Madrid, ecco la decisione dell'Uefa su Ramos

La punizione, nell’aria, è puntualmente arrivata, anche se non severa come ci si poteva aspettare.

Alla fine la Uefa ha optato per una linea intermedia, non stangando Sergio Ramos, ma comunque non passando sopra la “furbata” del capitano del Real Madrid, che si era cercato l’ammonizione nel finale dell’andata degli ottavi di finale di Champions League in casa dell’Ajax.

Per un caso analogo, il centrocampista del Valencia Geoffrey Kondogbia è stato fermato per tre turni (ammonizione voluta nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Celtic), mentre Ramos se l’è cavata con due giornate di squalifica. Vale a dire che il difensore, che avrebbe comunque saltato la gara di ritorno contro l’Ajax, sarà indisponibile solo per l’eventuale andata dei quarti di finale, potendo invece regolarmente disputare la gara di ritorno. Questa la decisione della Commissione Disciplinare, che martedì aveva comunicato l’apertura di un’inchiesta.

Era stato lo stesso Ramos, del resto, ad ammettere la propria colpa poco dopo la partita (“Mentirei se dicessi il contrario”), salvo tentare di ritrattare nei giorni seguenti: "Ero cosciente che con il giallo, visto che ero in diffida, avrei saltato il ritorno, ma ho dovuto fermare un contropiede molto pericoloso dell'Ajax quando eravamo all'88'” le parole del giocatore in un’intervista a Marca.

Il Real Madrid è reduce da un’altra settimana difficile, caratterizzata dall’eliminazione in semifinale di Coppa del Re subita contro il Barcellona, che dopo l’1-1 del “Camp Nou” ha ribaltato la situazione passando per 3-0 al “Bernabeu”. Nel weekend è attesa la rivincita in campionato, ma in Catalogna, dove la squadra di Solari cercherà di vendicare il 5-0 subito al Camp Nou nella gara d’andata, che costò il posto a Lopetegui, esonerato a favore di Santiago Solari, promosso dalla formazione B.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 21:10