Real Madrid esagerato: Eriksen e Rashford

Dopo aver perso Cristiano Ronaldo e deciso di affidarsi, a lungo, a Solari come nuovo allenatore, ora il Real Madrid pensa a come rinforzare la rosa. Secondo il The Sun, i blancos sarebbero pronti ad un super investimento per due giocatori che militano nella Premier League.

I due target per la prossima estate sarebbero Rashford del Manchester United (cercato anche dalla Juventus) ed Eriksen, in forza al Tottenham. Per il primo, ci sarebbe una proposta di circa 55 milioni di euro. Per l'asso degli Spurs, offerta da circa 45 milioni. Eriksen prenderebbe il posto di Modric, sogno dell'Inter.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 08:20