Il Real Madrid debutta negli eSports, solo un test pubblicitario?

Il Real Madrid è considerato con ogni probabilità il più grande club del mondo, anche per via della sua forte vocazione polisportiva, che lo ha portato nel corso degli anni a partecipare con i propri colori a sport differenti dal calcio, come il rugby, il basket e la pallavolo. Ragioni storiche che hanno reso l’annuncio del debutto della società madrilena nel mondo degli eSports una notizia d’interesse mondiale, che ha subito affascinato e suggestionato milioni di appassionati.

La notizia è che il Real Madrid debutta negli eSports: ma è solo una fake news

Quella rimbalzata da diverse agenzie di stampa di tutto il mondo era però una comunicazione già di per sé sospetta. Il club delle merengues, si diceva, sarebbe sul punto di creare una squadra di Fifa Online 4 – operazione tra l’altro già effettuata da club come Olympique Marsiglia e PSG – per competere nel solo panorama cinese. Peccato che non si facesse alcun riferimento a nomi o date. E, tempo qualche giorno, l’ufficio stampa del Real ha smentito completamente la news.

Il debutto negli eSports del Real Madrid non è altro che una fake news proveniente da un account altrettanto fasullo, ma che è riuscito a beffare mezzo mondo. Tuttavia, sorge spontaneo domandarsi se non sia veramente il caso che il Real Madrid programmi un suo ingresso nel settore. Soprattutto tenendo conto che dirette concorrenti come Barcellona e Manchester City, ma anche club “minori” come Roma e Schalke 04, sono sul pezzo già da un po’.

In questo momento los Blancos di Florentino Perez appaiono completamente disinteressati rispetto agli eSport. Se qualcosa si sta muovendo, hanno deciso di non comunicarlo ufficialmente. Proprio a riguardo, spunta una strana teoria: la fake news riguardante l’ingresso nelle competizioni esportive cinesi non sarebbe stata altro che un test. Un’operazione strategica volta a saggiare le risposte del mercato e l’appeal pubblicitario che un ingresso del Real Madrid nel mondo degli eSport potrebbe stuzzicare. Magari sfruttando l’immagine vincente di Ronaldo e compagni…

HF4 | 21-05-2018 05:00