Top e Flop di Real Madrid-Fiorentina: Piccoli e Kean guidano la rimonta, male Ranieri

La Fiorentina pareggia 2-2 contro il Real Madrid in rimonta: Piccoli e Kean guidano la riscossa della squadra di Grosso dopo un inizio disastroso al cospetto dei baby di Mourinho.

La preparazione estiva della Fiorentina prosegue con l’amichevole di lusso contro il Real Madrid. In Austria, a Klagenfurt, finisce 2-2 tra Grosso e Mourinho. Viola che arrivavano ala sfida dopo le amichevoli inglesi, la sconfitta contro il QPR e la vittoria contro il Watford di Bove. Endrick e Ciria sbloccando la partita per i Blancos approfittando di una Fiorentina sottotono ed estremamente imprecisa. Dopo 40 minuti di nulla, il gol di Piccoli al primo tiro in porta accende la squadra di Grosso che anche nella ripresa mette in difficoltà il Real Madrid. Kean entra e segna la rete del pareggio dopo un minuto. Nel secondo tempo la Fiorentina è tuttt’altra squadra e riesce a tenere testa ai Blancos, senza però trovare il gol vittoria.

La Fiorentina pareggia contro il Real

Prima frazione di gioco iniziata con ritmi blandi, che si manterranno per gran parte della partita. Il Real Madrid mantiene il possesso del pallone e il primo tiro arriva con Alexander Arnold che approfitta di un pallone perso dai viola sulla trequarti, ma l’inglese spara alto il pallone. Blancos che crescono e trovano il gol del vantaggio al 12′: Carreras serve Endrick in area, controlla col mancino staccandosi dalla marcatura troppo blanda di Ranieri, si gira e sempre col sinistro la mette dentro.

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Il Real, seppur con ritmi bassi, domina la partita e mantiene sempre il pallino del gioco. Ai Blancos bastano un paio di passaggi per bucare la difesa dei viola: Alexander Arnold spezza il centrocampo con una grande verticale per Camavinga, sul secondo palo c’è libero Ciria, gli arriva il pallone dopo il velo di Guler e la mette dentro. Dopo il secondo gol, la squadra di Mourinho si adagia un po’ lasciando spazio ai viola che riescono a trovare la rete che accorcia le distanze al primo tiro in porta. Bella imbucata di Jimenez con l’esterno per Piccoli che si inserisce in area e con il destro buca Lunin sul primo palo.

La Fiorentina inizia il secondo tempo come aveva finito il primo, mettendo in seria difficoltà il Real Madrid. Gudmundsson sfiora il gol del pareggio con un dolce pallonetto che si spegne a un passo dal palo. A trovare la rete del 2-2 ci pensa il solito Moise Kean: entra al 56′ e un minuto dopo l’attaccante firma la rete mettendo dentro il pallone con la testa sfruttando il bel cross di Fagioli. Dopo la rete del pareggio, il Real Madrid torna in cattedra senza però creare veri pericoli nell’area avversaria.

Male Ranieri e Atta, Oulai ci prova

Ranieri 4,5 : Troppo leggera la marcatura su Endrick in occasione del gol. Ingaggia un duello lungo tutto la partita con il brasiliano, dove il difensore spesso sfocia nella violenza gratuita. L’affinità con Dragusin va ancora trovata, troppi buchi lasciati in area.

: Troppo leggera la marcatura su Endrick in occasione del gol. Ingaggia un duello lungo tutto la partita con il brasiliano, dove il difensore spesso sfocia nella violenza gratuita. L’affinità con Dragusin va ancora trovata, troppi buchi lasciati in area. Atta 5 : Si addormenta spesso con il pallone. Tenta più volte la stessa giocata personale, andando però a sbattere contro gli avversari.

: Si addormenta spesso con il pallone. Tenta più volte la stessa giocata personale, andando però a sbattere contro gli avversari. Viery 5,5 : Nell’uno contro uno fa vedere ottime cose, ma si ritrova in un sistema che si rivela in grande difficoltà e non riesce a tenere il confronto con il Real.

: Nell’uno contro uno fa vedere ottime cose, ma si ritrova in un sistema che si rivela in grande difficoltà e non riesce a tenere il confronto con il Real. Oulai 7 : In un centrocampo che fa acqua da tutte le parti, il nuovo acquisto prova sempre a metterci una pezza. Molto preciso in fase di interdizione, sacrificio e tanta corsa. Si vede poco in impostazione per come si mette la partita, ma in quel poco si vedono buone cose.

: In un centrocampo che fa acqua da tutte le parti, il nuovo acquisto prova sempre a metterci una pezza. Molto preciso in fase di interdizione, sacrificio e tanta corsa. Si vede poco in impostazione per come si mette la partita, ma in quel poco si vedono buone cose. Piccoli 6,5 : Come contro il QPR e il Watford, l’attaccante segna anche contro il Real al primo tiro in porta; bel movimento e tiro potente. L’ex Cagliari si dimostra in grande crescita rispetto lo scorso anno.

: Come contro il QPR e il Watford, l’attaccante segna anche contro il Real al primo tiro in porta; bel movimento e tiro potente. L’ex Cagliari si dimostra in grande crescita rispetto lo scorso anno. Kean 6,5: Un ingresso in campo a dir poco impattante. Segna dopo un minuto, ma oltre al gol ci mette subito una grande grinta nel pressing e nell’attacco dell’area.

Top e Flop del Real Madrid