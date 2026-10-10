Real Madrid, follia di Vinicius: tira i capelli a un avversario e viene espulso. Caos in Rayo Vallecano-Bilbao, match sospeso

La squadra di Mourinho conquista tre punti importanti contro il Villarreal grazie alla rete di Diomande e resta all’inseguimento di un Barcellona a punteggio piano: ma il brasiliano ora è un caso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Prima la decisione di tenerlo fuori dall’undici iniziale poi un rosso destinato a far discutere. Di sicuro non è l’avvio di stagione che Vinicius e il Real Madrid avevano sognato. La squadra di Mourinho soffre al Bernabeu contro il Villarreal ma riesce a conquistare tre punti pesantissimi per continuare l’inseguimento a un Barcellona inarrestabile. Ma il giocatore brasiliano, espulso per aver tirato i capelli a un avversario (nell’azione che porterà al suo gol poi annullato), ora rischia di diventare un caso difficile da dipanare.

Il momento no di Vinicius

Continua il momento no del brasiliano Vinicius che sta vivendo la fase più complicata della sua carriera. Già prima della sfida con il Villarreal, arriva la decisione a sorpresa di Mourinho che decide di escludere dalla formazione titolare per lasciare spazio a Diomande (che segnerà il gol vittoria). Dopo un primo tempo senza gol, però lo Special One decide di mandare in campo il brasiliano (al posto di Alexander-Arnold) che si rende protagonista di una delle espulsioni più strane viste su un campo da calcio. Al 71’ trova la rete del raddoppio ma l’arbitro ferma tutto per colpa proprio di Vinicius che a inizio azione tira i capelli a un giocatore avversario: gol annullato e rosso diretto. Per Vinicius è a rischio anche il Clasico, in caso di due giornate di squalifica sarebbe costretto a saltare il match con il Barcellona in programma il prossimo 25 ottobre.

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Barcellona inarrestabile

Neanche la sosta per le nazionali interrompe la marcia del Barcellona. La squadra di Hansi Flick sta vestendo i panni della dominatrice in questa prima fase di Liga e contro il Getafe arriva l’ottava vittoria su altrettante partite e la 23esima casalinga consecutiva. I blaugrana vogliono già mettere le mani sulla Liga. Il tecnico tedesco decide per il turnover lasciando fuori Cubarsi, Cancelo, Pedri e Fermin Lopez. In attacco tocca a Gabriel Jesus che prende il posto dell’acciaccato Raphinha, e il giocatore accostato al Napoli nel corso dell’estate si prende la scena: dopo la rete del vantaggio di Gordon è lui a mettere al sicuro il risultato prima che la rete di Koundé chiuda definitivamente i conti.

Liga: la classifica completa

Caos in Rayo Vallecano-Athletic Bilbao: match sospeso

La giornata di Liga non si è aperta nel migliore dei modi con la partita tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao che è stata sospesa definitivamente dopo 13 minuti di gioco: il lancio di oggetto (aeroplani di carta, palline di gomma e anche un seggiolino) hanno reso impossibile continuare l’incontro. La contestazione dei tifosi era rivolta all’indirizzo del presidente Presa ed è nata dal timore che la squadra possa essere portata via da Vallecas. Il match dovrebbe riprendere a porte chiuse ma il Rayo rischia una sanzione pesante. In una nota ufficiale, il club parla di un “attentato meticolosamente preparato”.