Real Madrid, furia Florentino Perez: la verità sul cancro, la tesi del complotto e il dossier-bomba sullo scandalo arbitri

Il presidente rompe finalmente il silenzio in una conferenza fiume che si rivela soprattutto un attacco a stampa e arbitri: Dovranno spararmi per sbarazzarsi di me"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Silenzio, parla Florentino Perez. Tremano le pareti della Casa Blanca, perché il presidente del Real Madrid è una furia. Non una parola sulla crisi sportiva della squadra più titolata d’Europa né sul futuro, forse targato José Mourinho. Florentino annuncia nuove elezioni, attacca duramente la stampa, assicura di non avere alcuna intenzione di dimettersi e fa chiarezza sulle voci che circolano da tempo nella capitale spagnola, secondo cui sarebbe malato di cancro. Poi, nell’eterna rivalità con il Barcellona, rivela che il club sta preparando un dossier di 500 pagine da presentare alla UEFA per denunciare “il più grande scandalo della storia”.

Crisi Real Madrid, Florentino Perez non lascia

Il post Carlo Ancelotti si è rivelato disastroso. Da Xabi Alonso ad Alvaro Arbeloa, passando per risultati deludenti e uno spogliatoio rovente, fino alla bufera su Mbappé, alla rissa tra Tchouaméni e Valverde, alla fuga di notizie e infine alla sconfitta nel Clásico che ha consegnato il titolo al Barcellona: un film horror, in pratica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Florentino Perez lo dice a chiare lettere: non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. “Dovranno spararmi per sbarazzarsi di me”, assicura. E aggiunge: “Allo stadio che cantino pure ‘Florentino dimettiti’. Mi sfidino alle elezioni. Io faccio ciò che è meglio per il Real Madrid; devo difendere il Real Madrid, è quello che mi ha insegnato mio padre fin da piccolo”. Il numero uno dei blancos lancia il guanto: ci sarà qualcuno in grado di raccoglierlo?

Le voci sul cancro e l’attacco alla stampa

Tutto il popolo del Bernabeu aspettava l’intervento del presidente dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. Ma il suo silenzio ha finito per alimentare voci e congetture: per alcuni era stanco, per altri addirittura malato. L’attacco di Florentino alla stampa è frontale, feroce.

Il presidente del Real Madrid punta il dito contro alcune testate: “Non me ne starò con le mani in mano, non sono stanco. E come è venuto in mente di avanzare l’ipotesi che avessi il cancro? Non ne so niente! Se vogliono che me ne vada, me ne andrò quando qualcuno si presenterà alle elezioni e mi batterà. L’azienda appartiene agli azionisti, non a pochi giornalisti che suppongo siano tifosi dell’Atletico Madrid”. Un fiume in piena, Perez: “I giornalisti pensano di avere molto potere, ma non ne hanno affatto”. Insomma, il “presidentissimo” si sente vittima di un complotto orchestrato ai suoi danni.

Caso Negreira e Barcellona: il dossier-bomba alla UEFA

Negli ultimi anni il Real Madrid si è spesso scontrato con gli arbitri. E, ora, il club annuncia che sta preparando un dossier da 500 pagine da presentare alla UEFA per denunciare “il più grande caso di corruzione nella storia del calcio”. Il riferimento è allo ‘scandalo Negreira’ e ai pagamenti effettuati dal Barcellona a società riconducibili all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, José María Enríquez Negreira.

“Stiamo raccogliendo informazioni e andremo a fondo della questione. È per il bene del calcio, non per prendersela con il Barcellona” assicura Florentino Perez. Poi afferma: “Da quando sono qui ho vinto sette Champione e sette campionati, che avrebbero potuto essere 14 perché me li hanno rubati. Abbiamo realizzato un video sui 18 punti che ci hanno sottratto in questa stagione”.