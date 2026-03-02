Real Madrid, batosta col Getafe e il Barcellona si allontana: polemiche per l’entrata folle di Rudiger, è giallo Mbappé

La squadra di Arbeloa perde contro il Getafe che passa al Bernabeu grazie a una giocata super di Satriano. Arbitro e Var salvano il difensore tedesco, e l’infortunio del francese preoccupa

Stagione complicatissima per il Real Madrid che ora rischia di mettere a repentaglio la possibilità di contendere la Liga al Barcellona. I Blancos cedono in casa con il Getafe che passa al Bernabeu con un gol super di Satriano e l’infortunio di Mbappé tiene in ansia i tifosi.

L’eurogol di Satriano ammutolisce il Bernabeu

E’ una gara che segue il copione previsto quella tra Real Madrid e Getafe con i padroni di casa che prendono in mano il pallino del gioco sin dalle prime battute alla ricerca del gol del vantaggio. Ma al 39’ a sorpresa a passare sono gli ospiti: il duello tra Arambarri e Rudiger regala un pallone volante a Martin Satriano che dal limite dell’area di rigore al volo insacca con una volée meravigliosa e imparabile. Il resto del match è facilmente prevedibile con i Blancos che si riversano nella metà campo avversaria e che le provano tutte per riuscire a trovare la rete del pareggio. Alla fine saranno 18 le conclusioni tentate dal Real, ma il Getafe stringe i denti fino alla fine e porta a casa l’impresa.

L’entrataccia di Rudiger

Al minuto 25’ del primo tempo momento di spavento per Rico, il giocatore del Getafe riceve una ginocchiata tra volto e collo, ma dopo l’ingresso dello staff medico la situazione sembra tornare alla normalità. Ad alzare la voce sono i giocatori della squadra ospite che chiedono un cartellino rosso per l’intervento di Rudiger. L’ex giocatore della Roma interviene in maniera decisamente scomposta quando Rico è già a terra e la palla non è neanche nelle vicinanze. L’arbitro però non interviene e nemmeno il Var scatenando le proteste come quella dell’ex arbitro Iturralde Gonzalez: “E’ un entrata da cartellino rosso. Una cosa è un contrasto nel qualche colpisci il giocatore, qui Rugider affonda con il ginocchio. E’ una condotta violenta e il VAR sarebbe dovuto intervenire”.

L’infortunio di Mbappé preoccupa

Il ginocchio sinistro di Kylian Mbappé tiene in ansia il Real Madrid e negli ultimi giorni la situazione è diventata anche un po’ preoccupante. I media spagnoli hanno infatti riferito che il giocatore era arrabbiato con lo staff medico del club spagnolo che nel corso degli ultimi mesi non ha saputo identificare con certezza la natura del suo problema fisico. Per questo motivo l’attaccante è volato a Parigi per una serie di test supplementari. La natura dell’infortunio non è stata chiarita se non con una generica “distorsione al ginocchio” ma per il momento è stata scelta la terapia conservativa ed è stato escluso un ricorso alla sala operatoria. Una scelta forse dovuta anche al Mondiale che l’attaccante francese non vuole assolutamente mancare.