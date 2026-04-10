Real Madrid, pari col Girona e contestazione: Arbeloa all’ultima spiaggia. Polemiche per il rigore negato a Mbappé

I blancos fermati 1-1 in casa dalla formazione catalana dicono praticamente addio alla Liga e il Bernabeu contesta la squadra: “Champions o abisso”, i media spagnoli all’attacco

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Doveva essere la partita per provare a continuare la rincorsa al Barcellona, invece per il Real Madrid l’anticipo della 31esima giornata della Liga si trasforma in una sorta di incubo. Il pari con il Girona consegna di fatto mezzo titolo al Barcellona che vincendo il derby con l’Espanyol si porterebbe a +9 in classifica.

Real, la serata da incubo al Bernabeu

Una serata difficile sin dai primi minuti, il Real Madrid sembra stanco di gambe e lontano con la testa, forse già concentrato sul match di ritorno con il Bayern Monaco. Ne viene fuori una gara complicatissima con il Girona che capisce la situazione e fiuta la possibilità di un’impresa al Bernabeu. I problemi sembrano risolti nel secondo tempo, al 51’, quando il solito Valverde trova la rete del vantaggio per i padroni di casa. Ma la festa dura solo 11 minuti, fino a quando Lemar non sfrutta una mezza dormita della retroguardia dei Blancos e un intervento di Lunin tutt’altro che perfetto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La contestazione del Bernabeu

Una prova e un risultato che sembra di fatto consegnare la vittoria della Liga nelle mani del Barcellona che domani affronta nel derby l’Espanyol per provare a scappare sul +9. Ma è soprattutto un pareggio che determina un nuovo “minimo” nei rapporti con la tifoseria madridista. Al 90’ i fischi del Bernabeu sono assordanti e riassumono una stagione difficilissima con l’esonero di Xabi Alonso e l’arrivo in panchina di Arbeloa.

“Champions o abisso”: scrive così Marca che ci va giù pesantissimo nell’analisi del match. E il riferimento è piuttosto chiaro, con la Liga di fatto sfumata, l’ultima possibilità rimane la Champions per salvare una stagione che, quando si parla di Real, potrebbe definirsi disastrosa. In ballo c’è il futuro dello stesso Arbeloa che mercoledì a Monaco dovrà provare a riscattare la sconfitta interna (1-2) con il Bayern per darsi un’opportunità per il futuro.

Le proteste per il rigore negato a Mbappé

Se in Italia le polemiche per le decisioni arbitrali la fanno da padrone, in Spagna non sono da meno. Da giorni il tema caldo è la direzione arbitrale nel corso del match di Champions tra Barça e Atletico con il club blaugrana che avrebbe presentato all’Uefa anche un dossier con tutti i torti subiti. Stasera a protestare è il Real per un rigore negato a Kylian Mbappé. Al 91’ l’attaccante francese viene fermato in area di rigore da Victor Reis con modi piuttosto ruvidi e probabilmente irregolari. L’arbitro però decide di far correre e dal Var non arrivano indicazioni in senso diverso. E in Spagna già si preparano a una nuova settimana di polemiche e di accuse reciproche.

Liga: la classifica completa