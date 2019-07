Real Madrid, grave lutto per Zinedine Zidane

Grave lutto per l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane. Il fratello dell’ex stella della Juventus, Farid, che da tempo stava combattendo contro il cancro, è morto sabato mattina.

Venerdì l’allenatore dei blancos aveva lasciato improvvisamente il ritiro della squadra a Montreal per motivi familiari, senza dare ulteriori spiegazioni. Anche il figlio Luca ha chiesto di essere esentato dagli allenamenti del Racing Santander per stare vicino alla famiglia in questo momento così difficile.

La morte del 54enne Farid è stata resa nota dal profilo twitter del Real Madrid, che ha postato un video che immortala la squadra ferma in mezzo al campo ad osservare un minuto di silenzio per il fratello dell’allenatore vincitore di tre Champions League consecutive, tornato dopo le dimissioni a sorpresa nel maggio del 2018.

“Tutto lo staff della prima squadra del Real Madrid ha osservato un minuto di silenzio prima dell’allenamento a Montreal per la morte di Farid Zidane, fratello del nostro allenatore Zinedine Zidane” si legge sul sito ufficiale del club.

SPORTAL.IT | 13-07-2019 19:10