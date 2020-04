Real Madrid, il rinnovo di Benzema è in stand-by

Nonostante le tante voci di mercato a livello di possibili colpi in attacco (Haaland su tutti), Benzema non lascerà il Real Madrid. Il bomber francese, come racconta AS, ha già trovato l'accordo per il prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2021, di un anno.

Il piano era quello di organizzare una grande festa per ufficializzare il tutto ma l'arrivo del Coronavirus ha costretto Benzema a restare in stand-by. Classe 1987, l'attaccante francese indossa la casacca dei blancos dal lontano 2009.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 07:46