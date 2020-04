Real Madrid, il vero obiettivo è Mbappé

Il Real Madrid sta pensando a come riallestire la propria rosa. Il sogno sarebbe Mbappé. Il giovane fuoriclasse francese non ha ancora rinnovato con il PSG e starebbe prendendo tempo per decidere il proprio futuro con calma.

Non dovesse trovare l'accordo con il PSG, Mbappé andrebbe a scadenza nel giugno del 2022. Per non perderlo a zero, nel 2021, il club francese dovrebbe, per forza, valutare le varie proposte che arriveranno. Il Real Madrid sarebbe in pole position.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 09:22