Lorenzo Sanz non ce l’ha fatta. L’imprenditore, 76 anni, era stato ricoverato martedì 17 marzo in un ospedale di Madrid a causa del Coronavirus. Le sue condizioni sono andate via via peggiorando fino al tragico epilogo.

Era stato presidente del Real Madrid tra il 1995 e il 2000 e in seguito era stato in trattativa per acquistare il Parma, nel 2005, e il Bari, tre anni più tardi.

SPORTAL.IT | 21-03-2020 22:04