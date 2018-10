Sergio Ramos, messaggio a Conte: tensione Real Madrid

Quando si perde una partita per 5-1, è d’uso analizzare le cause del tracollo, prima ancora di guardare avanti. Non al Real Madrid, però, dove quasi sempre un’umiliazione di queste proporzioni coincide con la parola rivoluzione. Ovviamente in panchina, perché anche se si sta parlando della squadra con più Coppe Campioni/Champions League in bacheca, il tormentone è sempre lo stesso: “se le cose vanno male si fa prima a cambiare il manico piuttosto che tutta la rosa”. Peraltro qui si sta parlando di una delle rose più forti del mondo benché, come fatto osservare dal padre del tecnico uscente Julen Lopetegui poche ore prima del tracollo contro il Barcellona, “a mio figlio hanno tolto i 50 gol di Ronaldo e nessuno dice nulla”.

Fatto sta che i campioni d’Europa sono a un passo dal cambiare allenatore, con Antonio Conte in pole per succedere all’ex ct della Spagna e Santiago Solari, tecnico della squadra B, pronto come alternativa. Due figure molto diverse a livello di esperienza, ma anche carisma, e c’è già chi è pronto a malignare che lo spogliatoio sarebbe ben più felice qualora il presidente Perez scegliesse l’ex interista piuttosto che il tecnico salentino, uno che certo non si tira indietro se c’è da strigliare il gruppo o da andare allo scontro con qualcuno, leggi Diego Costa.

Anche di questo ha parlato, senza fare nomi, il leader riconosciuto del Real, Sergio Ramos, pochi minuti dopo la fine del Clasico: “Siamo frustrati, era una partita chiave, ma il risultato ci condanna. La situazione è complicata. Lopetegui? Noi siamo fino alla morte con il nostro allenatore, poi le decisioni spettano ad altri e dovremo rispettare quello che sarà il volere della società. Noi dobbiamo stare al di fuori di queste situazioni, non ci è stato comunicato nulla, possiamo solo stare uniti e riflettere a mente fredda su quanto è accaduto: abbiamo regalato un tempo ai nostri avversari”.

Poi, il tempo di scuotere i compagni ("Mi è capitato di vincere campionati in cui stavo sotto anche di dieci punti. Nulla è perduto, testa alta e lavoriamo") ed ecco le parole subliminali…: "Il rispetto un allenatore se lo deve conquistare, non lo si impone. La gestione dello spogliatoio è più importante dei principi tattici che può avere un tecnico”. Parole che sembrano avere un destinatore molto chiaro. Lo stesso che, la scorsa estate, proprio Ramos e alcuni compagni scongiurarono l’arrivo dopo le dimissioni di Zidane e prima dell’arrivo di Lopetegui…

SPORTAL.IT | 29-10-2018 11:05