Primo approccio alla Champions League da incubo per l'Inter, che getta alle ortiche un buon inizio di partita col Real Madrid regalando due gol in seguito a un brutto errore di Curtis Jones e a una clamorosa papera di Josep Martinez

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Inizio di Champions League da incubo per l’Inter, subito sotto di due reti contro il Real Madrid in seguito a due errori grossolani dei propri giocatori, prima di Curtis Jones che ai limiti dell’area mette in difficoltà Bisseck che finisce col farsi rubare il pallone permettendo a Mbappé di sbloccare la gara e poi del portiere Josep Martinez, che si addormenta sul pallone dopo un stop e si fa beffare da Valverde.

Buon inizio di partita dell’Inter

E pensare che l’inizio sembrava promettere tutt’altro per l’Inter. La squadra di Chivu aveva infatti approcciato alla grande la sfida col Real Madrid, controllando bene il campo e tenendo il pallino del gioco, rendendosi anche in più occasioni molto pericolosa dalle parte di un Courtois sempre molto attento e bravo a respingere gli assalti, tra gli altri, di Thuram e Curtis Jones, con i Blancos spesso e volentieri relegati nella propria metà campo in attesa di poter ripartire in contropiede.

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Curtis Jones e Josep Martinez rovinano tutto, che svarioni

A rovinare i piani dell’Inter ci ha purtroppo pensato il nuovo arrivato Curtis Jones, che nella propria trequarti tiene troppo palla fino a farsi chiudere tutte le linee di passaggio, finendo con l’appoggiarsi – in maniera molto imprecisa – su Bisseck, che nel tentativo di tenere il pallone perde un sanguinoso contrasto permettendo poi a Brahim Diaz di servire Mbappé, che completamente solo davanti a Martinez non sbaglia.

Nemmeno dieci minuti più tardi ecco che a complicare ulteriormente i piani ci pensa proprio Martinez. Chiusi dal pressing dei giocatori del Real i difensori nerazzurri si appoggiano sull’estremo difensore spagnolo, che però decide di non rinviare di prima e, vedendo Valverde corrergli furiosamente incontro, di avventurarsi in un improbabile dribbling che non sorprende per il giocatore uruguaiano, il quale in contrasto beffa Martinez, il quale si riscatterà solo parzialmente sul finire di primo tempo con una parata prodigiosa.

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Chivu beffato da Mourinho

A finire nel mirino dei tifosi oltre ai giocatori colpevoli è stato però anche Chivu, la cui scelta di affidarsi a Bisseck come centrale della difesa a tre non ha convito. Il tedesco è infatti apparso un po’ snaturato e in difficoltà fuori dal ruolo di braccetto destro. Inoltre in più occasioni l’Inter ha pagato un po’ di “arroganza” nel fraseggio, finendo col farsi beffare da Mourinho, che col pressing alto dei suoi ha sfruttato al meglio tutti gli errori dei nerazzurri.