Gli ex Mourinho e Dumfries attendono i nerazzurri al Bernabeu: le ultime di formazione e il ricordo di un arbitro che fece infuriare Buffon qualche anno fa.

È una notte europea dal peso specifico enorme quella che attende Real Madrid e Inter al Santiago Bernabeu. Da una parte i Blancos, chiamati a reagire immediatamente dopo il passo falso in Liga; dall’altra i nerazzurri, rinvigoriti da una rimonta spettacolare contro il Napoli e pronti a misurarsi con una delle grandi corazzate del calcio continentale. Tra stelle, ex dal passato ingombrante e un arbitro che riporta alla mente un episodio mai dimenticato dal calcio italiano, a Madrid ci sono tutti gli ingredienti per una sfida ad alta tensione.

Come arrivano alla sfida Real Madrid e Inter

Da una parte la voglia di riscatto, dall’altra l’entusiasmo di una rimonta da batticuore. Il Real Madrid si presenta all’appuntamento di martedì con il morale da rialzare dopo il ko per 1-0 sul campo del Betis, maturato alla 4ª giornata di Liga. Un passo falso arrivato nonostante il dominio del possesso e un attacco stellare: a decidere la sfida è stato il gol di Parrott all’81’, prima del drammatico epilogo nel recupero, quando Mbappé si è fatto parare il rigore che avrebbe potuto evitare la sconfitta. L’Inter, invece, sbarca al Bernabeu sulle ali dell’entusiasmo. A San Siro, contro il Napoli, i nerazzurri hanno ribaltato una partita che sembrava ormai compromessa: sotto 2-0, la squadra ha reagito e ha ribaltato il risultato. Un successo da cuore e carattere che consegna all’Inter una dose extra di fiducia in vista della sfida di Madrid.

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Real Madrid-Inter, dove vederla: diretta tv e streaming

Real Madrid-Inter, in programma martedì 8 settembre 2026 alle ore 21.00, non sarà trasmessa gratuitamente. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), mentre in streaming sarà possibile seguirla attraverso Sky Go e NOW, servizi riservati agli abbonati.

Partita : Real Madrid-Inter

: Real Madrid-Inter Data : martedì 8 settembre 2026

: martedì 8 settembre 2026 Orario : 21.00

: 21.00 Canale tv : Sky Sport Uno, Sky Sport (252), NOW

: Sky Sport Uno, Sky Sport (252), NOW Streaming: Sky Go, NOW

Le probabili formazioni

Mourinho ospita la sua ex Inter al Bernabeu in una sfida di alto livello europeo. Lo Special One deve ancora sciogliere diversi ballottaggi, a partire da Diomandé, per ora sfruttato sempre a gara in corso. Ma visti i numerosi squalificati a centrocampo (Bernardo Silva, Camavinga e Guler), potrebbe partire titolare. Brahim Diaz anche dovrebbe scendere in campo dal primo. Mentre l’ultimo nodo da sciogliere riguarda un altro ex, Dumfries: l’olandese è stato molto criticato dai tifosi dopo le prime partite, ma al momento parte in vantaggio rispetto ad Alexander Arnold.

Chivu anche deve risolvere valutare qualche cambio rispetto alla sfida con il Napoli. Stones potrebbe dare quell’esperienza Champions che in alcuni casi è mancata all’Inter. Per il resto, il tecnico dovrebbe puntare sui migliori, con Zielinski e Jones che si giocano una maglia da titolare, così come Luis Henrique e Diouf. Non ci sarà Dimarco, per evitare rischi dopo la leggera distorsione al ginocchio.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; L.Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Oliver al Bernabeu dopo quel Real-Juve

A dirigere Real Madrid-Inter, sfida inaugurale della fase campionato, sarà l’inglese Michael Oliver, un nome che evoca inevitabilmente un precedente ancora vivo nella memoria del calcio italiano. Correva il 2018 quando, al Bernabéu, il direttore di gara assegnò nel finale il discusso rigore che decretò l’eliminazione della Juventus, scatenando la furiosa reazione di Gianluigi Buffon, che rivolse all’arbitro inglese la celebre frase del «bidone dell’immondizia al posto del cuore». A distanza di otto anni, Oliver torna dunque a Madrid per dirigere un’altra sfida europea con un’italiana protagonista: stavolta di fronte al Real ci sarà l’Inter, in una serata che inevitabilmente riporta alla memoria quel controverso epilogo.

Questa la squadra arbitrale: