Real Madrid-Inter, formazioni ufficiali: Pavard la sorpresa di Chivu, la decisione su Calhanoglu e Jones

Per il debutto in Champions League al Bernabeu il tecnico lancia il francese, schierato da braccetto con Bisseck che scala in mezzo e Akanji in panchina. Diouf e Carlos Augusto sulle fasce

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

È arrivato il momento del debutto in Champions League per l’Inter, che affronta il Real Madrid al Bernabéu nella prima giornata della League Phase. I nerazzurri arrivano alla sfida con il morale alto dopo la rimonta contro il Napoli e le tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato. Cristian Chivu cambia però qualcosa rispetto all’ultimo impegno e sceglie di affidarsi dal primo minuto a Calhanoglu e Curtis Jones. Ma la vera sorpresa è in difesa, con Akanji lasciato in panchina per fare spazio a Pavard e Bisseck, che scivola in posizione centrale, e Bastoni. Sulle fascia destra confermato Diouf, a sinistra c’è Carlos Augusto.

Il Real Madrid arriva invece alla sfida europea dopo la prima sconfitta della stagione in Liga. La squadra di José Mourinho è infatti caduta sul campo del Betis per 1-0, con la rete decisiva arrivata all’81’ firmata da Parrott. Si tratta dell’unica partita della nuova gestione in cui i Blancos non sono riusciti a trovare la via del gol, tra campionato e amichevoli. Anche Mou cambia per l’Inter, scegliendo un assetto più prudente: Alexander-Arnold avanza a centrocampo, Diomande finisce in panchina. A guidare l’attacco madridista ci sarà comunque Mbappé, già autore di quattro reti in campionato, mentre nell’undici titolare trova posto anche l’ex nerazzurro Dumfries.

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Chivu cambia: Calhanoglu e Jones dal primo minuto

Rispetto alla formazione schierata contro il Napoli, Chivu apporta sostanziali modifiche all’Inter nel giorno del suo esordio europeo. In mezzo al campo torna dal primo minuto Hakan Calhanoglu, mentre arriva anche l’esordio da titolare con la maglia nerazzurra di Curtis Jones. Il centrocampo sarà completato da Barella, con una mediana chiamata a reggere il confronto con quella del Real Madrid.

Sulle corsie esterne, invece, il tecnico nerazzurro conferma Diouf(ancora panchina per Luis Henrique)e lancia Carlos Augusto per l’acciaccato Dimarco, rimasto a Milano precauzionalmente per una lieve distorsione al ginocchio. Davanti confermata la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram, chiamata a mettere in difficoltà la difesa delle Merengues. La vera novità, però, è in difesa: Pavard è titolare sul centrodestra con Bisseck centrale e Bastoni braccetto a sinistra; Akanji finisce in panchina. Una soluzione, quella adottata dal tecnico rumeno, che punta a oppure due centrali rapidi al temibile duo Vinicius-Mbappé.

Mbappé guida il Real Madrid, c’è Dumfries

Il Real Madrid risponde con il 4-3-3 e affida a Mbappé il peso dell’attacco. Ai suoi lati agiranno Brahim Diaz e Vinicius Junior: Mourinho rinforza il centrocampo rinunciando a un trequartista (Diomande finisce in panchina) per avanzare Alexander-Arnold nel terzetto in mediana con Valverde e Bellingham. Tra i quattro di difesa trova spazio anche Denzel Dumfries, ex giocatore dell’Inter, che affronta dunque la sua vecchia squadra in una notte europea di grande prestigio.

Il momento dei Blancos non è però dei migliori dopo il ko contro il Betis, arrivato dopo un avvio di Liga caratterizzato da tre vittorie consecutive. L’Inter proverà ad approfittarne, forte di un inizio di stagione positivo e della vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Napoli. Al Bernabéu, però, servirà una prestazione di altissimo livello per iniziare nel migliore dei modi il cammino europeo.

Real Madrid-Inter: formazioni ufficiali