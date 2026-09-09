Real Madrid-Inter, moviola: i due rigori negati e i dubbi sulla prima rete, Oliver non si commuove mai

La prova dell’arbitro Oliver al Bernabeu nella prima giornata della Champions League Phase analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Poche sbavature per l’arbitro Oliver nella prima giornata di Champions: fischiati 12 falli del Real Madrid, contro i 10 dell’Inter; 3 ammonizioni per i nerazzurri, contro 1 dei blancos; 4 posizioni di fuorigioco per l’Inter, 2 per i madrileni. Sempre o quasi vicino all’azione, solo due i casi dubbi. Vediamo cosa è successo al Bernabeu.

Real-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Buono al 14′ il gol di Mbappè: sul filtrante di Brahim Diaz, il francese scatta in posizione regolare tenuto in gioco dai difensori nerazzurri.Brividi al 19′: l’Inter rischia grosso con l’inserimento in area di Vinicius per vie centrali, da dietro, arriva l’intervento di Pavard e il brasiliano va a terra. Proteste del Real ma l’arbitro ha visto che è un intervento pulito del difensore nerazzurro che ha colpito il pallone. Regolare al 23′ il raddoppio di Valverde.

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Tre ammoniti nel finale

Al 28′ Çalhanoglu nel calciare in area colpisce il piede di Vinicius che era andato a ripiegare ma era in vantaggio il brasiliano. Anche qui niente penalty, giustamente. Al 39′ giallo a Çalhanoglu che impedisce fallosamente una ripartenza di Bellingham. Al 79′ graziato Hijsen che alza troppo la gamba sul tentativo di colpo di testa di Lautaro. Ci stava il giallo. Regolare al 77′ il gol di Carlos Augusto. Al 78′ intervento al limite di Huijsen su Lautaro che reagisce infuriato. Giallo per entrambi. Al 93′ ammonito anche Bisseck che tampona Cucurella. Dopo il recupero finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Oliver

Michael Oliver viene da un Mondiale da protagonista dove ha raggiunto le 6 presenz, un primato che gli ha consentito di raggiungere Arthur Ellis e Howard Webb come arbitri inglesi con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. Da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve che stava vincendo 3-0. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione.

I precedenti tra le due squadre

Nei 13 confronti precedenti erano 7 le vittorie del Real, 5 quelle dei nerazzurri e un sol pareggio.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Barrott IV uomo, lo scozzese Dallas al Var e Salisbury all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Calhanoglu, Huiijsen, Lautaro, Bisseck.