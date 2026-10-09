Il mercato intorno a Scott McTominay si accende di nuovo. Tra l’interesse del Real Madrid e le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, lo scenario sul rinnovo del centrocampista scozzese si complica e il Napoli potrebbe dover rivedere i propri piani

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Il Real Madrid avrebbe contattato l’entourage di Scott McTominay, mentre la trattativa per il prolungamento con il Napoli resta in stallo. Sul centrocampista scozzese si muovono anche diversi club di Premier League: il futuro passa dall’accordo con De Laurentiis.

Real Madrid, sondaggio per McTominay: cosa sta succedendo

Il Real Madrid di Mourinho guarda con interesse a Scott McTominay. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club spagnolo avrebbe sondato la situazione del centrocampista scozzese, tornato a disposizione dopo l’intervento di ablazione cardiaca. Un’indiscrezione che accende i riflettori sul futuro del giocatore del Napoli, anche se, al momento, non risultano offerte ufficiali né trattative concrete.

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La notizia, però, arriva in un momento delicato. Le discussioni per il rinnovo tra il giocatore e il Napoli non avrebbero ancora prodotto un’intesa e, con il passare delle settimane, il rischio è che l’incertezza attiri altre pretendenti. Oltre al Real Madrid, infatti, anche alcune società di Premier League potrebbero valutare di fare un tentativo.

McTominay-Napoli, il rinnovo è il nodo del mercato

Scott McTominay è arrivato in azzurro dal Manchester United nell’estate del 2024 e ha firmato un contratto con scadenza nel 2028. Il centrocampista è quindi legato al Napoli per altre due stagioni, ma la distanza sul prolungamento può cambiare le prospettive del club. Senza un nuovo accordo, la prossima estate potrebbe diventare un passaggio strategico per valutare una cessione, evitando di avvicinarsi alla scadenza con un potere di negoziazione sempre più ridotto.

Il punto non è soltanto economico. McTominay è considerato una pedina importante per il progetto di Massimiliano Allegri, per questo, il rinnovo rappresenta la strada più diretta per valorizzare l’investimento del club e spegnere sul nascere le voci di mercato.

Mourinho e Premier League alla finestra: le squadre interessate

La possibilità di un’accelerazione già nella finestra invernale non è esclusa dalle ricostruzioni pubblicate in Italia, ma resta uno scenario ancora ipotetico. Il Napoli non avrebbe intenzione di mettere il giocatore sul mercato e potrebbe opporsi a una partenza a gennaio, rimandando ogni valutazione all’estate nel caso in cui non si arrivasse a un’intesa sul contratto.

L’interesse del Real Madrid conferma che la situazione di McTominay viene monitorata fuori all’estero. Secondo le indiscrezioni di mercato, sul centrocampista scozzese ci sarebbero infatti anche il Manchester United, sua ex squadra, e l’Aston Villa, due club inglesi che potrebbero inserirsi qualora il dialogo sul rinnovo, tra il calciatore e il Napoli, non dovesse sbloccarsi. Per gli azzurri il rischio è duplice: gestire le pressioni del mercato già durante la stagione e ritrovarsi, più avanti, con meno margine per decidere il futuro di uno dei giocatori più importanti della squadra.

McTominay, il Napoli deve accelerare per evitare sorprese

La priorità per il club resta trovare un punto d’incontro con il giocatore e i suoi rappresentanti. La volontà di trattenere McTominay, che non esclude un possibile ritorno in Inghilterra, dovrà tradursi in un accordo concreto, perché l’interesse esterno può rendere la trattativa più complessa e aumentare l’incertezza sul futuro.

Per ora, il Real Madrid resta una pista da monitorare, non una destinazione già definita. Molto dipenderà dall’evoluzione dei colloqui sul rinnovo e dalle decisioni di Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis sul mercato. Il vero bivio, per gli azzurri, è questo: riuscire a blindare uno dei centrocampisti più importanti – il cui rientro in campo è slittato: resta ai box nella sfida contro il Frosinone – oppure lasciare che lo stallo contrattuale alimenti nuove occasioni per le rivali europee.