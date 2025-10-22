Real Madrid-Juventus: le formazioni ufficiali. Koopmeiners, Conceicao e Vlahovic, le scelte di Tudor

Bianconeri al Bernabeu per la terza giornata di Champions League: Tudor si gioca tutto o quasi contro lo squadrone di Alonso. Ecco l'undici della Signora

La Juventus in crisi di Tudor è di scena al Santiago Bernabeu, dove affronterà il Real Madrid – primo nella Liga – in occasione della terza giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico croato sa che si gioca tutto o quasi contro Xabi Alonso e, dunque, non può fallire. Le scelte su Koopmeiners, Conceicao e Vlahovic: ecco le formazioni ufficiali.

Real Madrid-Juventus: le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Real Madrid e Juventus, ecco l’undici bianconero che scenderà in campo nel glorioso impianto che ospita le gare casalinghe dei blancos.

In difesa pesa come un macigno l’assenza di Bremer, finito di nuovo sotto i ferri: toccherà a Gatti, Rugani e Kelly comporre il terzetto difensivo a protezione di Di Gregorio. Sulle corsie laterali: Kalulu sarà impiegato a destra, Cambiaso avrà il compito di spingere a sinistra.

Koopmeiners, Conceicao, Vlahovic: Tudor ha deciso

Bisogna provare a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta di Como. Per farlo Tudor si affida ancora a Koopmeiners, tra i più positivi nella sfida persa contro la scatenata squadra di Fabregas e Nico Paz. Completeranno la linea mediana McKennie e Thuram, in panchina Locatelli.

Sarà 3-5-2, con Conceicao grande escluso. Lì davanti la certezza è Yildiz: il dieci bianconero è chiamato a prendere per mano la Signora con la sua qualità. Sciolte le riserve per quanto riguarda il terminale offensivo: toccherà a Dusan Vlahovic, a secco dalla doppietta in Champions del 16 settembre contro il Borussia Dortmund. La Juventus ha tremendamente bisogno dei gol dei suoi attaccanti: il serbo fornirà risposte in tal senso? Nuova bocciatura per Openda.

Real Madrid, le scelte di Xabi Alonso

Asencio partirà al fianco di Militao, data l’attuale carenza di difensori. In mediana è un Bellingham a caccia del riscatto ad affiancare Tchouameni. Sulla trequarti spazio all’ex Milan Brahim Diaz, al talento turco Arda Guler – attesissimo il confronto col connazionale Yildiz – e ovviamente la stella brasiliana Vinicius. Il centravanti – neanche a dirlo – è Mbappé, già autore di 16 centri in 14 presenze tra le varie competizioni.

