Real Madrid, la fuga continua: un big comunica l'addio

Neppure il ritorno in panchina di Zinedine Zidane sembra essere bastato a riportare il sereno in casa del Real Madrid.

Quasi al termine di una delle stagioni più deludenti della storia recente, caratterizzata da addirittura due esoneri, il presidente Florentino Perez rischia di incontrare difficoltà oggettive nel difficile e lungo piano di ricostruzione della rosa, una necessità che il numero uno dei Blancos ha rinviato nelle scorse due estati, durante le quali il Real è rimasto di fatto immobile sul mercato, ma che ora non può più essere posticipata, considerando sia l’età avanzata di diversi componenti dell’organico, sia l’inevitabile calo di motivazioni mostrato da un gruppo reduce dallo storico traguardo di tre Champions League vinte consecutivamente.

Dopo aver scelto di non sostituire Cristiano Ronaldo in estate, le operazioni di mercato che interesseranno il Real durante l’estate saranno tante, in entrata, ma anche in uscita. Tra i giocatori destinati a cambiare aria ci sono Gareth Bale e, forse, Isco, anche se quest’ultimo potrebbe tornare sui propri passi dopo il ritorno in panchina di Zidane. Incerto il destino dei cardini del centrocampo Kroos e Modric, così come quello del portiere Thibaut Courtois, che ha deluso le aspettative di club e tifosi.

Al momento però l’unica certezza viene da uno dei leader della difesa, Rapahel Varane, che ha annunciato in modo piuttosto clamoroso, almeno nei tempi, l’intenzione di lasciare il Real Madrid al termine della stagione. A riferirlo è il programma 'Jugones', in onda su 'La Sexta', che assicura come il giocatore abbia già informato il club della propria decisione "irrevocabile" di salutare il “Bernabeu”.

La notizia era già stata anticipata qualche giorno fa su L’Equipe ed ora ha trovato conferma attraverso la fonte più diretta possibile.

Ancora tutti da spiegare i motivi della scelta di Varane, così come non ci sono certezze sulla sua prossima destinazione: il classe ’93, campione del mondo con la Francia a Russia 2018, al Real dal 2011, è potenzialmente in grado di scatenare un’asta tra tutti i top club europei. Possibile l’approdo in Premier League, ma la Juventus, che in estate affronterà il tema del ringiovanimento della difesa, è pronta a farci un pensierino…

SPORTAL.IT | 01-04-2019 19:05