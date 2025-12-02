Real Madrid, il labiale inchioda Mbappè: la sfuriata con l'arbitro scatena la bufera. E Vinicius ci ricasca

Le polemiche arbitrali non sono un'esclusiva italiana. Anche in Spagna la tensione è alta e il fuoriclasse francese ne sa qualcosa. Vini continua a far discutere

Mbappé ha un problema: gli arbitri. Un labiale catturato dalle emittenti televisive spagnole inchioda la stella del Real Madrid, che, in occasione dell’ultima partita di campionato pareggiata 1-1 col Girona, si è scagliata contro il quarto uomo. Ma è bufera anche sul compagno di squadra Vinicius, ancora una volta protagonista di un alterco con i tifosi avversari.

Real Madrid, il labiale inchioda Mbappé

Tutto il mondo è paese, vien da dire. Chi crede che le polemiche arbitrali siano un’esclusiva tutta italiana si sbaglia di grosso. Succede dovunque, ormai. E lo sa bene Mbappé, cui è stato annullato un gol al 40′ del primo tempo della sfida col Girona, pareggiata con sofferenza grazie a un rigore poi trasformato dell’attaccante francese nella ripresa.

Nel corso della partita andata in scena allo stadio Montilivi, Kylian ha più volte battibeccato con l’arbitro De Burgos Bengoetxea, scagliandosi poi contro il quarto uomo Alejandro Clemente, con cui ha avuto un faccia a faccia ad altissima tensione. Come evidenziato da Movistar Plus+, il parigino gli ha più volte urlato: “Guardami quando ti parlo!”.

Bufera dopo l’ultima sfuriata

Tra Mbappé e gli arbitri proprio non c’è feeling nelle ultime settimane. Basta riavvolgere il nastro al precedente incontro di campionato contro l’Elche, il cui 2-2 finale è stato frutto anche di decisioni arbitrali piuttosto controverse.

Anche in quella circostanza il campione del Real – già autore di 23 gol tra Liga e Champions League – aveva discusso animatamente con l’arbitro. Dopo aver chiesto invano spiegazioni, l’aveva poi insultato in francese finendo per essere solo ammonito.

Vinicius ci ricasca: ancora polemiche

Osservato speciale dell’incontro col Girona era anche Vinicius. E, in effetti, le telecamere hanno pizzicato il brasiliano a provocare i tifosi avversari, che non gli avevano certo riservato un caloroso benvenuto. Fischiato a ogni tocco di palla, e anche insultato, il sudamericano non si è trattenuto aizzando il pubblico di casa con un gesto ritenuto irrispettoso: quello indicante la retrocessione dell’ex squadra di Dovbyk in Segunda Division.

Ma se il Girona è terzultimo, non va certo meglio in casa Real Madrid. Gli ultimi tre pareggi di fila hanno consentito al Barcellona di mettere la freccia: ora i blaugrana sono a +1 sull’undici di Xabi Alonso, sempre più contestato dal popolo blancos.