Real Madrid, Lucas Vazquez diventa un caso

Dopo aver deciso di rinnovare i contratti di Sergio Ramos e Luka Modric in casa Real Madrid si è passati a valutare la situazione di Lucas Vazquez, anch’egli a scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, tuttavia, il jolly classe ’91 prodotto del vivaio dei Blancos, nato attaccante esterno ma retrocesso fino a occupare nell’attuale stagione il ruolo di esterno difensivo, avrebbe però rifiutato la prima proposta pervenutagli dalla società.

Un no inatteso per i campioni di Spagna, costretti ora a rivalutare l’offerta economica al giocatore per non perdere a costo zero un elemento molto gradito dal tecnico e che potrebbe trasformarsi in un’occasione per molti top club europei.

OMNISPORT | 04-01-2021 23:49