Donnarumma, altra notte horror al Bernabeu: Valverde come Benzema, il Real Madrid torna a essere un incubo

Valverde meglio di Benzema nel 2022: tripletta in 45' nell'andata degli ottavi di finale tra Real Madrid e Manchester City. Gigio male in uscita sul primo gol

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La legge del Bernabeu colpisce ancora. Gigio Donnarumma rivive i fantasmi del 2022: da Benzema a Valverde, il Real Madrid gli riserva un’altra notte da incubo. Un uno-due micidiale quello del centrocampista uruguaiano, che ha aperto le danze dell’ottavo di finale contro il Manchester City al 20’ per poi colpire ancora sette minuti più tardi. E poco prima dell’intervallo è arrivato anche il tris con un’altra giocata da urlo. Per il capitano della Nazionale un brutto errore di valutazione in occasione dell’1-0.

Donnarumma vs Valverde: notte horror al Bernabeu

In Inghilterra Donnarumma sta disputando un’annata straordinaria. E lo dimostrano le sue parate in serie soprattutto nei minuti finali di partite cruciali. Ma al Bernabeu si è spenta la luce. Black-out totale. Tutto il Manchester City ha staccato la spina contro un Real Madrid arrivato agli ottavi di finale di Champions League travolto dalle critiche per mancanza di risultati, tensioni negli spogliatoi e il caso Mbappé a gettare ulteriore benzina sul fuoco.

La partita si mette subito male per i citizens. Al minuto 20’ la prima perla di Valverde: assist di Courtois per il calciatore di Montevideo per cui stravedeva Ancelotti, stop a seguire a lasciare sul posto lo spaesato O’Reilly e via verso la porta difesa da Gigio. Il portiere di Castellammare di Stabia sbaglia l’intervento dell’uscita e così per Valverde è un gioco da ragazzi saltarlo e insaccare.

Manchester City non pervenuto: il Real Madrid dilaga

Sette minuti dopo Valverde raddoppia con un’altra giocata d’alta scuola. Senza l’infortunato Mbappé, Vinicius capisce che deve svegliarsi: il brasiliano innesca l’uruguaiano anche grazie a una deviazione, il numero 8 del Real Madrid stoppa di destra e lascia partire un diagonale perfetto di sinistro che finisce nell’angolino.

Donnarumma ci prova, ma non riesce a intercettare la sfera. A pochi minuti dall’intervallo Valverde esagera: sombrero in area ai danni di Guehi, pagato più di 70 milioni dal City durante il mercato di gennaio, e palla ancora una volta in rete, 3-0.

In aggiornamento