Real Madrid-Marsiglia, Mbappè la decide dal dischetto: rigore dubbio, le proteste di De Zerbi. Follia Carvajal

La formazione spagnola porta a casa i tre punti dopo una gara decisamente opaca, l’Olympique non fa molto ma recrimina per un rigore (il secondo) concesso in maniera molto generosa ai padroni di casa

Tre punti per cominciare ma la sensazione è che ci vorrà del tempo per vedere il miglior Real Madrid. La squadra di Xabi Alonso conquista un successo importante grazie a due rigori realizzati da Mbappé ma non brilla. Non lo fa neanche l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che sperava però di portare a casa almeno un punto.

Xabi festeggia, De Zerbi protesta

La sorpresa arriva al minuto 22, è il Real a fare la partita e ad avere qualche occasione pericolosa. Ma la squadra di De Zerbi risponde in contropiede. Weah si rende pericoloso con un tiro a giro che finisce fuori di poco ma sta solo prendendo le misure perché qualche minuto dopo la ripartenza è vincente, errore di Arda Guler e Greenwood che serve l’ex giocatore della Juventus che stavolta non sbaglia e porta in vantaggio l’Olympique. Lo statunitense è scatenato e dopo qualche minuto rischia di trovare anche il gol del 2-0.

La replica del Real però non si fa attendere, Rodrigo cerca lo slalom in area avversaria, Kondogbia è ingenuo e il suo intervento scomposto. Non ci sono dubbi, calcio di rigore e dal dischetto Mbappè firma il gol dell’1-1. Nel secondo tempo è sempre il Real a fare la partita anche quando rimane in 10 uomini ma non riesce a trovare il gol fino al rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Medina molto contestato. Dal dischetto ancora Mbappè per il gol del 2-1.

Carvajal perde la testa

A 20 minuti dalla fine arriva anche il cartellino rosso per Carvajal. L’esperto difensore spagnolo aveva fatto il suo ingresso in campo dopo soli 5 minuti dall’inizio del match dopo l’infortunio di Alexander-Arnold. Ma nel secondo tempo, nonostante la sua grande esperienza, commette un errore da principiante colpendo a gioco fermo il portiere avversario. Episodio che viene segnalato all’arbitro che va all’on field review e decide di estrarre il cartellino rosso.

L’esordio di Mastantuono

Grande attenzione in casa Real sulla prima in Champions League per il talento classe 2007 Franco Mastantuono che Xabi Alonso schiera nel tridente alle spalle di Mbappè. Nel primo tempo l’argentino si fa vedere spesso procurando più di un grattacapo alla difesa francese ma proprio in chiusura di parziale spreca malamente un bellissimo assist di Mbappè per portare i suoi in vantaggio. Nella ripresa e con il passare dei minuti si spegne e Xabi Alonso decide di sostituirlo.

La vigilia al Bernabeu

Altissima la tensione prima dell’inizio della sfida di Champions League, l’atmosfera all’esterno del Santiago Bernabeu si fa molto incandescente nel tardo pomeriggio. L’arrivo di 4mila tifosi arrivata da Marsiglia mette in allerta le forze di polizia spagnola e prima del match arrivano anche le cariche nei confronti della tifoseria francese. In particolare la situazione è diventata molto tesa tra il Passo de la Castellana e la Calle Rafal Salgado, per qualche minuto si è temuta l’escalation ma poi la situazione è andata progressivamente peggiorando.

