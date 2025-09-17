Real Madrid-Marsiglia, moviola: l’arbitro salva i blancos con due rigori, De Zerbi ko in 11 contro 10

La prova dell’arbitro Peljto nella gara di Champions League al Santiago Bernabeu analizzata ai raggi X, il fischietto bosniaco ha ammonito 5 giocatori

Il 41enne Irfan Peljto, la scelta per Real Madrid-Marsiglia, è un arbitro internazionale dal 2015 e ha diretto la sua prima finale di una competizione UEFA per club in Chelsea-Betis di Conference League. Nella scorsa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League – tra cui l’andata dei quarti di finale tra Arsenal e Real Madrid – e quattro di Europa League. Vediamo come se l’è cavata ieri a Santiago Bernabeu.

I precedenti tra le due squadre

Nei 4 precedenti schiacciante superiorità delle merengues che avevano vinto tutti e 4 i match con una differenza reti di 12 a 4

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ibrišimbegović e Beljo con Gigovic IV uomo, l’olandese Higler al Var e il tedesco Dingert all’Avar l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Tchouameni, Pavard, Militao, Medina. Carreras. Espulso al 71′ Carvajal.

Real-Marsiglia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 27′ Geoffrey Kondogbia sgambetta Rodrygo in area colpendolo sul ginocchio. E’ rigore che Mbappè realizza. Primo giallo al 34′ ed è per Tchouameni. Al 45′ ammonito l’ex Inter Pavard, giallo anche per Militato al 53′. Al 54′ il Real Madrid ha chiesto un rigore per un intervento di Balerdi su Mbappé , tutto regolare per l’arbitro. Al 71′ colluttazione tra Gerónimo Rulli e il difensore del Real Madrid. Carvajal tocca il volto del portiere argentino con la fronte, facendolo cadere a terra.

L’arbitro Irfan Peljto controlla il monitor del VAR e, dopo aver esaminato l’accaduto, mostra il cartellino rosso al terzino del Real Madrid. Al 74′ ammonito Medina. Al 79′ secondo rigore per il Real, fischiato per un presunto fallo di mano di Facundo Medina, caduto a terra per impedire a Vinicius di avanzare. Esplode la protesta del Marsiglia. Dal dischetto segna ancora Mbappè. Al 96′ ammonito Carreras e la gara finisce 2-1 per il Real.

La protesta di De Zerbi

Furioso negli spogliatoi il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi: “Il secondo rigore è imbarazzante, non era rigore, lo avrei detto anche se fosse stato a favore della mia squadra. Non è mai un rigore”.