Real Madrid-Mbappè, l'infortunio delle polemiche: il club lo vuole in campo, lui pensa ai Mondiali, la Francia trema

Secondo il club spagnolo l'attaccante ha una semplice distorsione al ginocchio sinistro, per il suo staff il problema è molto più serio: a rischio il Manchester City

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

I francesi sono sciovinisti, amano il calcio, e non hanno troppa simpatia per gli argentini. E quella parata del Dibu Martinez su Kolo Muani, sul finire dei tempi supplementari della finale più bella e combattuta della storia dei Mondiali, nessuno l’ha ancora dimenticata.

Mbappè-Real Madrid, c’è tensione

Va da sè che alla prossima rassegna iridata la Nazionale francese sia una delle favorite, e Kylian Mbappè la stella più luminosa. Sempre che le condizioni fisiche lo supportino: a tal proposito, c’è clima molto teso in casa Real Madrid. A tenere banco infatti sono le condizioni del francese, che ufficialmente è alle prese con una distorsione al ginocchio sinistro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mbappè, l’allarme di Cadena Ser

Ma dall’entourage dell’ex Psg filtra una versione differente. Secondo chi gli sta vicino, infatti, la diagnosi e i tempi di recupero indicati dal club non rispecchierebbero la reale entità del problema, che sarebbe più serio di quanto comunicato dalla società. A riportarlo è Cadena Ser: “Il legamento crociato posteriore sinistro del giocatore è al limite – ha spiegato un noto giornalista spagnolo –. Il referto parla di distorsione, ma la lesione è importante”.

Mbappè, Champions League a rischio

Da qui nasce il contrasto con il Real, che ha ipotizzato uno stop di circa tre settimane con l’obiettivo di riaverlo per il ritorno contro il Manchester City, in programma il 17 marzo (andata l’11). Mbappé, invece, preferirebbe prendersi tutto il tempo necessario per recuperare al meglio, anche in vista del Mondiale ormai alle porte. Resta da capire come evolverà la situazione.

Il comunicato del Real Madrid

L’attaccante convive con questo fastidio al ginocchio da dicembre e non ha potuto disputare il ritorno dei playoff contro il Benfica. Proseguirà quindi con la terapia conservativa già avviata, come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal club: “A seguito degli esami effettuati sul nostro giocatore Kylian Mbappé dai medici specialisti francesi, sotto la supervisione dei servizi medici del Real Madrid, è stata confermata la diagnosi di distorsione al ginocchio sinistro e l’idoneità del trattamento conservativo attualmente in corso”.

Lo staff di Mbappè non ci sta

L’entourage del giocatore, però, continua a non condividere né la diagnosi né la tempistica indicata dal club, ribadendo il timore che un rientro affrettato possa compromettere la preparazione in vista dei Mondiali tra Canada, Stati Uniti e Messico, competizione che Mbappé vuole affrontare da leader della nazionale francese.

Mbappè, parla Arbeloa

Sui tempi di recupero, al momento, non ci sono certezze. L’allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, è stato prudente nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Getafe: “Vogliamo che superi questi fastidi e torni con fiducia. Se sarà disponibile per la Champions? Valutiamo giorno per giorno. Bisogna capire come si sentirà. In questo momento è meglio non fissare scadenze. Ci baseremo sulle sue sensazioni e poi prenderemo una decisione”.