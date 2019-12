Real Madrid, Modric pronto ad una nuova avventura

Tempo di riflessioni per Modric. Pallone d'Oro nel 2018, il centrocampista dei blancos è in scadenza di contratto con il Real Madrid. A giugno sarà libero di scegliersi il proprio destino. Difficile che possa restare al Real Madrid (club con cui gioca dal 2012).

Dalla Spagna insistono per un suo futuro in Cina ma non sarebbero da escludere altre piste. L'Inter ci starebbe pensando (il 34enne croato è stato già accostato ai nerazzurri). Attenzione anche al Napoli (Gattuso lo stimerebbe molto).

SPORTAL.IT | 26-12-2019 08:41