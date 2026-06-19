Real: clamoroso repulisti di Mourinho, due leader coinvolti. E anche lo United fa ordine, le occasioni per i club italiani

Lo Special One ha chiesto al club di cedere una coppia di big per evitare i problemi della gestione Xabi Alonso. Anche i Red Devils pronti a lasciar andare nomi importanti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

José Mourinho ha scelto un metodo piuttosto drastico per riportare l’ordine nello spogliatoio del Real Madrid dopo il caos della gestione Xabi Alonso: lo Special One ha chiesto la cessione di una serie di giocatori, tra loro anche due top player assoluti dei blancos. E anche il Manchester United si prepara a cedere nomi importanti: le occasioni per la serie A.

Real, Mourinho vuole liberarsi di Vinicius e Valverde

Il Real Madrid ha chiesto a José Mourinho di riportare l’ordine nello spogliatoio dei blancos e la risposta dello Special One è stata scioccante: “vendete Vinicius e Federico Valverde”. Ovvero la prima scelta offensiva e il leader del centrocampo dei blancos. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Mou ha deciso dunque di percorrere una strada senza ritorno per ricompattare l’organico reduce da spaccature clamorose – tra tutte la rissa tra Valverde e Tchouameni – durante la gestione di Xabi Alonso e poi quella di Alvaro Arbeloa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mou, Vinicius e il caso Prestianni

D’altra parte tra Mourinho e Vinicius non corre buon sangue da tempo, ovvero dall’ormai celebre caso Prestianni, centrocampista del Benfica accusato di offese razziste nei confronti di Vinicius durante la gara di Champions League col Real e poi condannato invece per omofobia. Dopo quell’incontro, Mourinho – allora tecnico dei lusitani – difese pubblicamente Prestianni, appellandosi alla presunzione d’innocenza e infastidendo l’ambiente madridista. Cedere Vinicius, dunque, rappresenta la via più veloce per gettarsi la questione alle spalle.

Gli altri epurati da Mourinho

Oltre a Vinicius e Valverde, nella lista nera di Mou sarebbero finiti anche altre giocatori che hanno scritto la storia recente del Real, da Eduardo Camavinga a Rodrygo, fino a Brahim Diaz, trequartista ex Milan entrato nel mirino della Juventus. I bianconeri potrebbero dunque approfittare dell’aiuto dell’inatteso “alleato” Mou per tentare di strappare il marocchino alla casa blanca e fornire un rinforzo di alto profilo a Luciano Spalletti.

I saldi del Manchester United

In Europa c’è anche un altro club che potrebbe offrire campioni a prezzo di saldo. E il Manchester United: secondo The Sun, infatti, i Red Devils puntano a recuperare circa 100 milioni di euro dalle cessione dei calciatori in esubero. Tra le “occasioni” – anche per i club di serie A – figurano il reista Manuel Ugarte, il centravanti ex Bologna Joshua Zirkzee e il portiere Andre Onana, mentre a Casemiro, Tyrell Malacia e Jadon Sancho (vecchio pallino di Juve e Roma) non verrà rinnovato il contratto e potranno quindi essere ingaggiati a parametro zero. Diverso il discorso per Marcus Rashford: lo United non ha voluto fare sconti al Barcellona, che avrebbe voluto riscattare l’attaccante a meno dei 30 milioni di euro pattuiti al momento del prestito.