Real Madrid, Mourinho come Ancelotti: Florentino Perez torna al passato, ma scoppia il caso Vinicius

Florentino Perez valuta il ritorno di José Mourinho per rilanciare il progetto tecnico dopo una stagione senza trofei. Le frizioni con Vinicius Junior, però, rischiano di condizionare le scelte del club.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Real Madrid è pronto a voltare ancora pagina, ma lo fa guardando indietro, in una scelta che sa di strategia e nostalgia allo stesso tempo. Dopo una stagione deludente e senza trofei, il presidente Florentino Perez sembra intenzionato a ripercorrere una strada già battuta, puntando su un ritorno eccellente in panchina. Il nome caldo è quello di Jose Mourinho, figura carismatica e divisiva, già protagonista di un ciclo intenso a Madrid. Una decisione che richiama quanto accaduto con Carlo Ancelotti, riportato al Bernabeu nel 2021 per rilanciare il progetto tecnico. Tuttavia, il possibile ritorno dello Special One porta con sé anche nuove tensioni, in particolare legate al caso Vinicius Junior, che rischia di diventare un nodo centrale del futuro madridista.

Il ritorno di Mourinho: una scelta di rottura che guarda al passato

La candidatura di Mourinho nasce direttamente dalla volontà di Perez, deciso a riprendere il controllo di un progetto che negli ultimi anni ha perso solidità e identità. Dopo l’esperimento con tecnici più “moderni” o legati alla cantera, il presidente sembra voler puntare su una figura di forte personalità, capace di riportare disciplina e mentalità vincente. Mourinho, attualmente al Benfica e con una clausola accessibile, ha già manifestato apertura a un ritorno, segnale che l’operazione è tutt’altro che impossibile. Non tutti, però, all’interno del club condividono questa scelta, temendo un ritorno a dinamiche divisive già viste in passato. La mossa rappresenterebbe comunque un cambio netto rispetto alla recente gestione, con l’obiettivo di tornare immediatamente competitivi ai massimi livelli.

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Il precedente Ancelotti: quando il ritorno funziona

Il possibile ritorno di Mourinho si inserisce in una tendenza ormai consolidata nella gestione Perez, che negli ultimi anni ha spesso richiamato figure già conosciute all’ambiente madridista. L’esempio più evidente è quello di Ancelotti, tornato nel 2021 dopo una prima esperienza conclusa nel 2015 e capace di riportare stabilità e successi. La sua seconda avventura al Real è stata caratterizzata da equilibrio gestionale, valorizzazione dei talenti e risultati concreti, dimostrando che un ritorno può funzionare se supportato da un contesto solido. Questo precedente rafforza l’idea che anche Mourinho possa replicare un percorso simile, pur con caratteristiche completamente diverse. Resta però il dubbio su quanto il calcio attuale sia compatibile con il suo approccio.

Mourinho a Madrid: luci e ombre della prima esperienza

La prima esperienza di Mourinho al Real Madrid, tra il 2010 e il 2013, è stata una delle più intense e polarizzanti della storia recente del club. In quegli anni, lo Special One ha conquistato tre trofei, tra cui una Liga da record nel 2011-12, interrompendo il dominio del Barcellona. Tuttavia, il suo ciclo è stato segnato anche da forti tensioni interne, in particolare con figure simbolo come Iker Casillas, e da un clima spesso conflittuale con stampa e ambiente. Se da un lato ha restituito competitività e orgoglio al Real, dall’altro ha lasciato una frattura nello spogliatoio che ancora oggi viene ricordata. È proprio questo dualismo a rendere il suo possibile ritorno affascinante quanto rischioso.

Il caso Vinicius: tensioni e scenari di mercato

A complicare ulteriormente il quadro c’è il caso Vinicius, esploso dopo l’episodio in Champions League contro il Benfica di Mourinho, con protagonista anche Gianluca Prestianni. In quell’occasione, il tecnico portoghese ha criticato apertamente il comportamento del brasiliano, accusandolo di aver alimentato la tensione in campo. Parole che non sono passate inosservate e che potrebbero avere ripercussioni nel caso di una sua nomina sulla panchina del Real. Il rapporto tra allenatore e giocatore appare tutt’altro che semplice, e non si può escludere che la situazione possa sfociare in una cessione eccellente. In un contesto già delicato, la gestione di Vinicius rappresenterebbe una delle prime e più importanti sfide per il nuovo corso tecnico.