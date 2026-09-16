Il Real passa nel recupero sul campo dell’Elche dopo aver subito la rimonta dei padroni di casa. Mourinho già nel mirino della stampa, e il gesto dei big su Ceuta fa discutere

Una vittoria pesante per il Real Madrid che però si complica maledettamente la vita sul campo dell’Elche. La squadra di Josè Mourinho costruisce un doppio vantaggio nel primo tempo grazie a un autogol e alla rete di Mbappè, ma rimette tutto in discussione nella seconda parte dell’incontro. I padroni di casa trovano il pareggio con Osorio e Niño e lo Special One deve pescare il jolly Espì per portare a casa i tre punti.

Espì salva Mourinho dalla contestazione

In Spagna c’è attenzione massima per queste prima uscite del Real Madrid. Il nuovo regno di Josè Mourinho è cominciato subito con un cammino positivo ma quando si parla dei Blancos le aspettative sono sempre massime. E la gara in trasferta con l’Elche risolta solo da un gol di Espì al 91’ ha fatto sollevare più di una preoccupazione. I giornali spagnoli sembrano aspettare lo Special One al varco come testimonia un articolo di Marca: “Che cosa sta succedendo al Real Madrid in trasferta? Era una partita da vincere con le buone e con le cattive e invece è servita una reta di Espì per evitare a Mourinho un’altra brutta figura. Si doveva vincere almeno per 0-4. Un pareggio sarebbe stato ridicolo”.

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Mourinho critica i suoi giocatori

A fine partita neanche Josè Mourinho è troppo contento della prestazione della sua squadra e di fronte ai microfoni muove delle critiche ai suoi giocatori: “La squadra è unita e motivata, da questo punto di vista non c’è niente da dire. Ma avevamo la possibilità di chiudere la partita e non lo abbiamo fatto dando l’opportunità a un avversario che sembrava finito di metterci in difficoltà e abbiamo rischiato di lasciare due punti per strada. Quando tutto sembra facile, lasciamo le cose in sospeso. L’unica cosa che mi viene da pensare è che se la partita sembra facile non riusciamo a interpretarla nel modo giusto”.

La maglia pro Ceuta nascosta da Mbappé e Vinicius

Le partite del Real Madrid finiscono sempre sotto la lente di ingrandimento così come il comportamento dei suoi giocatori più rappresentativi. E prima della partita di campionato con l’Elche il gesto di Mbappè, Vinicius e Konaté non è passato inosservato. Nei giorni scorsi in Spagna il mondo del calcio ha deciso di mostrare la sua solidarietà per quanto sta avvenendo a Ceuta e anche il Real Madrid è sceso in campo con una maglietta con la scritta: “Siamo tutti Caballas”, con riferimento al soprannome degli abitanti dell’exclave spagnola in Marocco. I tre giocatori sono scesi in campo con la maglia che però era in parte arrotolata e in questo modo nascondeva una parte del messaggio. Un gesto che non è piaciuto a tanti tifosi e ha subito scatenato indignazione e polemiche sui social.