Caos Real Madrid, Perez pensa al clamoroso ritorno di Mourinho mentre Nadal si smarca: “Non mi candido”

Perez corre ai ripari dopo una stagione disastrosa e si avvicina il ritorno dello Special One in panchina. E’ lotta anche per la presidenza Rafa spegne le voci, ma spunta un nuovo candidato

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Real Madrid a un punto di svolta. Il club più blasonato al Mondo vuole provare il prima possibile a dimenticare una stagione da incubo. La posizione del presidente Florentino Perez è forse per la prima volta veramente in bilico con il numero 1 che per provare a risolvere la situazione pensa al clamoroso ritorno di José Mourinho.

Il ritorno di Mourinho

Non è più solo una suggestione. Il Real Madrid sta lavorando per un ritorno in panchina di José Mourinho. I Blancos vengono da una delle stagioni più complicate dell’ultimo periodo, senza trofei conquistati e soprattutto con l’onta di aver fatto da spettatori del trionfo nella Liga dei loro grandi rivali del Barcellona. Una stagione complicata sin dall’inizio con l’arrivo di Xabi Alonso al posto di Carlo Ancelotti. Ma la gestione di una squadra come il Real non è solo questione di tattica e i nodi per un giovane allenatore come lo spagnolo vengono subito a galla. I rapporti all’interno dello spogliatoio si fanno subito tesi soprattutto con Vinicius, i risultati non arriva mentre arriva l’esonero. Al suo posto la soluzione ponte Arbeloa che però non porta i frutti sperati.

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Ora Perez sembra intenzionato a tornare sull’usato sicuro affidandosi a un veterano della panchina come José Mourinho. Il tecnico portoghese è legato da un contratto con il Benfica fino al 2027 ma nell’accordo con il club è prevista anche una clausola rescissoria da 7 milioni di euro che si attiva dopo l’ultima partita stagionale in programma il 16 maggio.

Nadal si smarca

Nelle ultime ore a Madrid è rimbalzato con forza il nome di Rafa Nadal. L’ex tennista spagnolo è un tifoso sfegatato del Real ma ha immediatamente chiarito la sua posizione dopo che il suo nome era stato tirato in ballo come successore di Florentino Perez alla presidenza del club: “Ho letto notizie che mi collegano a possibili candidatura alla presidenza del Real Madrid. Vorrei chiarire che queste notizie sono false”, ha scritto sui social l’ex numero 1 del mondo.

Il rivale di Perez

Nadal si tira indietro ma un rivale per la presidenza del Real Madrid starebbe venendo a galla. Il nome di cui si parla in Spagna con sempre maggiore insistenza è quello del 37enne Enrique Riquelme. L’imprenditore a capo dell’azienda di energia Cox sembra essere l’unico che può ambire a una candidatura di primo livello contro Perez. E non si tratta della prima volta che il suo nome viene accostato alla presidenza del Real, già nel 2021 era stato lui stesso a rivelare di poter pensare un giorno a fare il grande passo. Del resto Riquelme è un membro dei Blancos da oltre 20 anni con El Mundo che gli attribuisce un patrimonio superiore ai 450 milioni di euro.