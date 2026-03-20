Il Real Madrid è il Napoli di Spagna: anche Courtois ko, infortunio numero 51, il confronto con Conte

Stagione maledetta e sfortunata per le due squadre, che hanno subito infortuni a raffica. Florentino Perez ha già cambiato tutto, lo faranno anche gli azzurri?

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Se in Serie A Conte piange, in Spagna Arbeloa è disperato. Gli infortuni a catena hanno compromesso il cammino del Napoli in campionato e soprattutto in Champions League, ma peggio ancora è andata al Real Madrid che ha perso Courtois in una fase cruciale dell’annata, con la doppia sfida col Bayern Monaco alle porte. Pensate: si tratta del 51esimo infortunio stagionale per la Casa Blanca, vittima di una vera e propria maledizione.

Real Madrid, l’emergenza infortuni continua: Courtois ko

Il portierone belga ha pagato dazio nel corso dell’ottavo di ritorno di Champions col Manchester City. Pur portando a termine la partita compiendo anche interventi importanti che hanno consentito agli spagnoli di respingere l’assalto della squadra di Guardiola, Courtois ha rimediato una lesione muscolare al quadricipite destro che lo costringerà a uno stop di circa un mese e mezzo.

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Ciò significa che il Real Madrid dovrà rinunciare alla sua stella per il derby con l’Atletico più altre quattro partite di campionato e anche per il doppio impegno dei quarti col Bayern Monaco e per l’eventuale andata delle semifinali. L’obiettivo è provare a recuperarlo a inizio maggio in occasione della sfida con l’Espanyol. Toccherà all’ucraino Lunin non far rimpiangere l’ex Chelsea.

Il Real è il Napoli di Spagna: record di ko

A fare il punto sulla sempre affollata infermeria del Real Madrid è il quotidiano spagnolo Marca. Quello di Courtois è l’infortunio numero 51 di un’annata stregata sotto ogni punto di vista. Perché le merengues non hanno dovuto combattere solo contro casi spinosi come l’esonero di Xabi Alonso e le tensioni legate ad alcuni suoi calciatori di punta come Vinicius e Mbappé, ma pure con la sfortuna, che sembra essersi accanita contro il club del presidentissimo Florentino Perez.

Marca snocciola dati impressionanti: i primi 2 infortuni si sono registrati ad agosto, poi 4 a settembre, 7 a ottobre, 11 a novembre, 7 a dicembre, 7 a gennaio, 7 a febbraio e 6 a marzo. Da Camavinga, il primo a finire ko, fino a Courtois, l’ultimo in ordine di tempo: la lista è lunghissima e comprende quasi tutta la rosa a eccezione di Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz, Fran García e Gonzalo. Mbappé è il calciatore che ha subito il maggior numero di problemi, Rodrygo quello andato incontro all’infortunio più grave. Il confronto con Barcellona e Atletico Madrid è impietoso: solo 37 gli infortuni patiti dai catalani, 32 dai colchoneros. Il Real è corso ai ripari cambiando tutto: l’italiano Antonio Pintus è tornato a occuparsi della preparazione atletica ed è stato sostituito anche il medico sociale.

Arbeloa ha gli stessi problemi di Conte

In Serie A il Napoli sta vivendo lo stesso problema del Real Madrid. Lo raccontano i numeri, che sono lì a ricordare come i campioni d’Italia in carica siano riusciti comunque a tenere botta nei piani alti della classifica nonostante i 29 infortuni stagionali e i quattro calciatori finiti sotto i ferri. Di fatto Antonio Conte non ha ancora recuperato a pieno regime il suo centravanti di riferimento Lukaku, vittima di una lesione del retto femorale della coscia sinistra nel precampionato e finora utilizzato solo in caso di necessità perché il suo recupero procede a rilento.

A differenza del connazionale, De Bruyne ha scelto di operarsi in Belgio dopo l’infortunio rimediato a fine ottobre contro l’Inter: quattro mesi dopo l’ex City, fiore all’occhiello del mercato estivo, è tornato ed è pronto a guidare il Napoli prima dell’avventura Mondiale col Belgio. Recuperato anche Anguissa, sono ancora fermi ai box Rrahmani, capitan Di Lorenzo, David Neres e Vergara: Conte punta a recuperare almeno un paio di pedine dopo la sosta per il rush finale.