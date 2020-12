Real Madrid: nel 2021 l'estate giusta per acquistare Mbappè

Il Real Madrid sta lavorando al colpo dell’anno, o forse del secolo…sicuramente ad una di quelle trattative destinate a lasciare il segno, se dovesse realmente andare in porto.

La crisi dovuto al Covid-19 non ha risparmiato nessuno. Il Paris Saint-Germain, come riportato da AS, ha avuto 200 milioni di perdite e se il calciomercato di Gennaio servirà per far entrare qualche soldo nelle casse del club parigino, è a Giugno che l’emiro vuole rientrare pesantemente dei tanti sforzi economici effettuati in questi anni.

Ecco perchè il Real Madrid proverà l’assalto al calciatore proprio nella prossima sessione di calciomercato estivo, ma visti i presupposti il costo del cartellino sarà certamente inferiore rispetto al passato.

Tutto facile? Nemmeno per sogno…prima di chiudere una trattativa del genere, bisognerà anche fare i conti con il futuro di Neymar e… di Lionel Messi.

OMNISPORT | 21-12-2020 11:00