Real Madrid, niente Serie A per Sergio Ramos

Il futuro di Sergio Ramos, in scadenza di contratto con il Real Madrid, continua a far discutere in Spagna. Il rinnovo con i blancos pare complicato. L’offerta del Real Madrid sarebbe di un solo anno con un taglio dell’ingaggio importante.

Secondo El Chiringuito TV, Sergio Ramos potrebbe diventare un nuovo giocatore del PSG. Il club francese sarebbe disposto ad offrire al difensore spagnolo un assegno in bianco per convincerlo a trasferirsi in Francia. Si era parlato anche di Serie A ma, al momento, il PSG sembra la squadra più vicina al leader del Real Madrid.

OMNISPORT | 13-11-2020 09:52