Real Madrid, numeri da record per Solari

Grazie al 4-1 rifilato al Celta Vigo, il Real Madrid è tornato a -4 dal Barcellona (battuto dal Betis). Da quando è arrivato Solari sulla panchina dei blancos, sono arrivate quattro vittorie, con 15 gol all'attivo e solo due al passivo.

Si tratta della maggior partenza di sempre per un tecnico del Real Madrid. Battuto, come riporta As, il precedente record di Pellegrini (2009): quattro vittorie ma +12 nella differenza reti (+13 per Solari). Il Real Madrid continua, tuttavia, a considerare Solari un tecnico ad interim.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 07:50