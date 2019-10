La panchina di Zidane continua ad essere piuttosto traballante. Nonostante qualche buon risultato, il Real Madrid non sembra ancora in salute e, di conseguenza, si sprecano i nomi per l'eventuale sostituto di Zizou.

Oltre a Mourinho e Allegri, attenzione ad un nome nuovo. Raul. Leggenda del Real Madrid, attuale allenatore del Castilla, l'ex bomber blanco ha dichiarato: "Sto cercando di meritare quella possibilità per il futuro".

SPORTAL.IT | 28-10-2019 09:52