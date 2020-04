Real Madrid, nuovo ostacolo per Mbappé

Il Real Madrid è decisamente interessato a Mbappé. Il giovane francese è considerato l'obiettivo numero uno per la ricostruzione della rosa blanca. Tuttavia non sarà facile convincere il PSG a lasciarlo andare.

Mbappé ha un contratto con i parigini sino al giugno del 2022. Il PSG, anche se non dovesse rinnovare, sarebbe intenzionato, secondo AS, a non cederlo sino al termine dell'accordo, quindi nel 2022 (a parametroz zero). Un nuovo ostacolo per il Real Madrid nella corsa a Mbappé.

SPORTAL.IT | 22-04-2020 07:43