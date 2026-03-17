Real Madrid, quante occasioni per Inter, Milan, Juventus e Napoli: via in 6 e incognita Nico Paz

La rivoluzione è alle porte, indipendentemente da come andrà a finire in campionato e in Champions League. Florentino Perez ha deciso: il Real Madrid cambierà pelle in estate. Via almeno in sei e con una decisione ancora da prendere su Nico Paz. Inter, Milan, Juventus e Napoli sono alla finestra, tutte le occasioni che si presenteranno sul mercato.
- Rivoluzione Real Madrid: Perez cambia tutto
- Inter, Milan, Juventus e Napoli alla finestra: via in 6
- Incognita Nico Paz: il dubbio sul futuro
Rivoluzione Real Madrid: Perez cambia tutto
La mente è rivolta all’ottavo di ritorno di Champions League col Manchester City e al 3-0 maturato nel primo atto andato in scena al Bernabeu da difendere a denti stretti. Ma la Casa Blanca pensa anche al futuro. Che porterà profondi cambiamenti, dopo il fallimento della gestione Xabi Alonso e i risultati altalenanti col suo erede Arbeloa.
La rifondazione partirà dalla panchina: l’allievo di José Mourinho lascerà spazio a un top manager. Nella lista figura anche lo Special One, ma spiccano pure i nomi di Jurgen Klopp, che sarebbe pronto a tornare in pista dopo l’ultima esperienza al Liverpool prima dell’avventura da Head of Global Soccer di Red Bull, e di Max Allegri, già cercato in passato da Florentino Perez.
Inter, Milan, Juventus e Napoli alla finestra: via in 6
A stilare la lista dei partenti è il quotidiano tedesco Bild. In difesa occhio ad Antonio Rudiger, 33enne col contratto in scadenza a giugno. Il centrale ex Roma potrebbe rivelarsi un’opportunità di mercato importante per tutti i top club italiani, in particolare Milan, Inter e Juventus, che lì dietro sono corte. Poi la scommessa Alaba, stessa età e situazione contrattuale del compagno di squadra. Ma l’austriaco è stato frenato da numerosi infortuni, il che lo rende un azzardo.
Rinnovo al momento in stand by per Dani Carvajal, 34 anni e una bacheca in cui non c’è più spazio per aggiungere trofei. Sul piede di partenza due terzini sinistri: Fran Garcia e Mendy, ma il calciatore che affascina di più e potrebbe interessare squadre come Inter e Napoli è Eduardo Camavinga. Acquistato all’età di 18 anni dal Rennes per 34,3 milioni di sterline, il 23enne potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta di almeno 40-45 milioni, più o meno la cifra che i nerazzurri hanno intenzione di spendere per il loro super colpo.
Incognita Nico Paz: il dubbio sul futuro
C’è poi il capitolo Nico Paz da affrontare. Il valore del gioiello del Como non è in discussione così come l’intenzione da parte delle merengues di riportare a casa l’argentino sfruttando il diritto di recompra a 9 milioni da esercitare in estate. Piuttosto l’interrogativo è un altro: il 10 di Fabregas resterà al Bernabeu?
In un reparto offensivo che conta già su campioni del calibro di Vinicius, Rodrygo (anche se gravemente infortunato), Mbappé, Bellingham, Arda Guler, Mastantuono, Brahim Diaz e Gonzalo Garcia, Nico Paz rischierebbe di restare nelle retrovie. E, allora, non è da escludere una nuova cessione, sempre con l’inserimento di una clausola pro Real. Per 50-60 milioni il 21enne potrebbe rimanere in Italia. Nei giorni scorsi il suo blitz nel ristorante milanese di Javier Zanetti ha scatenato i tifosi dell’Inter: e se Marotta ci riprovasse?