Real Madrid-Osasuna, moviola: che polemiche per il rigore decisivo e il rosso, dov’era il Var? Lo sfogo degli ospiti

La prova dell’arbitro Cordero nella prima giornata di Liga al Bernabeu analizzata ai raggi X, il fischietto iberico ha ammonito un sol giocatore

Adrián Cordero Vega, la scelta per la partita d’esordio in campionato del Real Madrid contro l’Osasuna, ha una vasta esperienza nel calcio spagnolo. Dopo aver debuttato in Prima Divisione nel 2018 ed essere retrocesso in Seconda Divisione nel 2022, è tornato nella massima serie nella stagione 2024/25, affermandosi come una presenza fissa nella squadra arbitrale. Nel corso della sua carriera, ha arbitrato oltre 90 partite in Prima Divisione . È noto per il suo stile rilassato e il suo atteggiamento calmo, ma anche per la sua capacità di mantenere il controllo senza ricorrere frequentemente ai cartellini, sebbene la sua media sia di 5,4 cartellini gialli e 0,12 cartellini rossi a partita.

I precedenti delle due squadre con Cordero

L’arbitro cantabrico ha diretto il Real Madrid in cinque occasioni , la più recente delle quali contro il Levante nel 2022: il bilancio è di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Tredici gli incroci con l’Osasuna e il bilancio dei Rojillos è di sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Israel Bárcena e Judit Romano, con Juan Antonio Manrique come quarto uomo, Truijllo al Var e e Isidro Díaz de Mera all’Avar, l’arbitro ha ammonito 45′ st Mbappe (Real Madrid) e al 6′ st il tecnico Lisci (Osasuna). Espulso al 49′ st Bretones (O)

Real-Osasuna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Due gli episodi chiave del match ma decisivi. Al 51′ Mbappè va via in slalom e dopo un contatto con Juan Cruz cade in area. Per l’arbitro è rigore tra le proteste degli ospiti. Dal dischetto va lo stesso Mbappè: palla nell’angolino basso destro, spiazzato il portiere. In pieno recupero, al 94′ L’arbitro sanziona severamente la spallata di Bretones su Gonzalo Garcia durante un rilancio del Real Madrid. E’ rosso diretto che stronca il tentativo dell’Osasuna che stava disperatamente cercando il pari.

La protesta del tecnico dell’Osasuna Alessio Lisci

Negli spogliatoi severa analisi dell’allenatore dell’Osasuna Lisci, che si sfoga: “Dovremo vedere se è stato un rigore o no. Mi è sembrato chiarissimo in diretta, ma poi rivedendo le immagini bisogna capire se è stato Mbappé a calpestare Juan o viceversa. A me sembra che Mbappé abbia calpestato Juan e poi Juan gli abbia dato un calcio. Dovevamo rivederlo al Var. In diretta, penso sia normale che l’arbitro abbia fischiato un rigore, ma dovevamo vederlo al Var”.

Anche sull’espulsione finale ci sono dubbi: “Spero che non ci siano sanzioni severe . L’ho riguardato e non mi sembra un cartellino rosso. Loro, gli arbitri, dicono che a Gonzalo sta uscendo sangue. A me il rosso sembra eccessivo. Il VAR non è molto chiaro su quando debba intervenire o meno”.