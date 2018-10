Real Madrid, Perez chiama Conte

A Madrid sono sempre più convinti che Lopetegui non sia l'uomo giusto per guidare il Real. L'ex Ct della nazionale spagnola è sempre più vicino all'esonero. Dovesse fallire i prossimi appuntamenti (sabato c'è il Levante, poi il Viktoria Plzen in Champions League e, domenica 28 ottobre, il Clasico al Camp Nou), il suo "allontanamento" dalla panchina madridista sarebbe certo.

Il numero uno del club spagnolo, ossia Florentino Perez, avrebbe già individuato l'allenatore a cui affidare la squadra, uno in grado di scuotere l’orgoglio dei tanti campioni della rosa madridista. Si starebbe cercando un profilo con certe caratteristiche. Un leader, un tecnico "duro", in grado di imporsi in uno spogliatoio di non facile gestione, soprattutto dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.

Il nome in pole position sarebbe quello di Conte. Reduce dall'esperienza, tra luci e ombre, con il Chelsea (con cui c'è in ballo ancora un contenzioso economico), l'ex tecnico bianconero sarebbe, secondo il Corriere dello Sport, già stato contattato dallo stesso Perez. Conte avrebbe dato la sua disponibilità a subentrare a Lopetegui. Ovunque è stato, l'ex condottiero di Juventus e Chelsea, ha sempre vinto, imponendo la sua forte personalità. Proprio quello che va cercando Perez, deluso dall'atteggiamento, considerato troppo rilassato, dei Campioni d'Europa in carica. Già nel corso dell’ultima finestra estiva di mercato, il nome di Conte era stato accostato alla panchina blanca ma i dissapori, di natura economica, tra lo stesso Conte e Abramovich, patron del Chelsea, aveva reso impossibile ogni trattativa. Ora la situazione sarebbe decisamente diversa e Conte potrebbe davvero sedersi, a breve, sulla panchina del Real Madrid.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 08:15