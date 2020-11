Real Madrid-Ramos ai ferri corti, una big italiana ci prova

In casa Real Madrid c’è un caso che continua a far discutere. Il futuro di Sergio Ramos, capitano e leggenda della squadra allenata da Zinedine Zidane, è ancora tutto da scrivere. Potrebbe lasciare la casa blanca.

Diverse le indiscrezioni che confermano come la dirigenza del Real Madrid non si sia fatta ancora avanti per cercare di trovare un accordo con l’entourage del 34enne difensore il cui contratto scade al termine della stagione in corso.

Sergio Ramos è l’anima del Real Madrid, il simbolo del madridismo. Tuttavia, le sue richieste (biennale a cifre importanti) sarebbero considerate “fuori mercato” dal Real Madrid che starebbe, quindi, prendendo tempo.

Diversi i club pronti a farsi avanti e provare a strappare Sergio Ramos al Real Madrid. Il PSG di Leonardo sarebbe una delle candidate. L’idea di farlo giocare al fianco di Thiago Silva piacerebbe molto ai vertici del club parigino.

Attenzione anche alla Juventus. Cristiano Ronaldo conosce perfettamente le qualità del suo ex compagno e potrebbe spingere per convincerlo a trasferirsi a Torino, sponda bianconera (come fatto con un certo Matthijs De Ligt).

La Juventus deve fare i conti con i tanti acciacchi fisici del suo capitano Giorgio Chiellini. Normale che si valuti un altro grande profilo per rendere il pacchetto arretrato una certezza. Sergio Ramos, da questo punto di vista, sarebbe una garanzia.

Classe 1986, Sergio Ramos indossa la prestigiosa casacca del Real Madrid dal lontano 2005. Ad oggi, con la maglia dei blancos, ha disputato 660 partite, segnando oltre 100 reti. Un monumento blanco.

