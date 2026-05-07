Real Madrid, la rissa tra Tchouameni e Valverde finisce in ospedale, Mbappè se la ride: quanto manca Ancelotti

Due litigi clamorosi nel giro di due giorni con gli stessi protagonisti ma stavolta l’uruguaiano finisce in ospedale: Mbappè sempre più corpo estraneo, ha lasciato il campo ridendo

Due liti, stessi protagonisti e uno spogliatoio che più che una polveriera ora è completamente polverizzato. Il Real Madrid vive il suo momento più difficile con la lite tra Tchouameni e Valverde che assume contorni clamorosi e con l’uruguaiano costretto alla cure in ospedale. A Valdebebas è stata convocata una riunione straordinaria per tamponare la crisi, e il rimpianto per Carlo Ancelotti cresce sempre di più.

Il primo confronto

La notizia di un primo confronto acceso fino alle mani è della giornata di ieri. Il quotidiano spagnolo Marca riporta di una discussione molto accesa nel corso dell’allenamento del Real Madrid tra Valverde e Tchouameni con i due che sarebbero arrivati a contatto in campo e con le discussioni che sarebbero continuate anche nello spogliatoio. Le voci arrivati dal campo di Valdebebas rivelano di uno scontro di gioco nel corso dell’allenamento che avrebbe acceso gli animi già caldi in questo finale di una stagione piuttosto deludente per i Blancos.

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La seconda rissa finisce in ospedale

Non passano neanche 24 ore dai report su quanto avvenuto a Madrid che Marca rilancia la notizia di una nuova rissa. E clamorosamente a essere coinvolti sono sempre gli stessi giocatori. In quella che sembra la versione madrilena del “Giorno della Marmotta”, il quotidiano spagnolo rivela che tra i due giocatori è avvenuto un episodio che viene definito “molto grave”. La rissa tra Tchouameni e Valverde sarebbe degenerata sin da subito, stavolta si è arrivati alle mani con diversi membri del team che sono intervenuti per sedarla. Le conseguenze però stavolta sembrano più gravi visto che per Valverde è stato necessario il ricovero in ospedale per un taglio, forse dopo essere stato colpito da un oggetto. Immediato l’intervento del club visto che è stata convocata una riunione di emergenza per far fronte a questa situazione.

Mbappé se la ride, quanto manca Ancelotti

La scelta di Xabi Alonso era stata salutata dai tifosi del Real Madrid (e anche da tanta parte di carta stampa) come una ventata d’aria fresca dopo il regno di Carlo Ancelotti. A distanza di meno di 10 mesi però la scelta dell’ex tecnico del Bayer e poi quella del suo sostituto Arbeloa si è rivelata un disastro senza precedenti. Il tecnico italiano, ora ct del Brasile, è sempre stato in grado di gestire gruppi con tante star, anche nei momenti difficili. Una caratteristica che spesso viene sottovalutata e che invece adesso a Madrid sembra essere diventata centrale.

Basti pensare alla gestione di un talento come Kylian Mbappé che negli ultimi giorni è finito al centro di polemiche e di accuse anche dai tifosi del Real. Il francese fa fatica a fare la differenza e il suo comportamento all’interno dello spogliatoio sta diventando un problema. E il Daily Mail rivela che in questo momento di difficoltà, Kylian abbia deciso di lasciare il centro di allenamento del Real tra risate e sorrisi, come se nulla fosse successo tra i suoi compagni.